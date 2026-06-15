日本加強打擊非法勞工 入管廳可強制遣返外籍僱主

日本出入國在留管理廳加強打擊非法勞工，將強制遣返聘用非法勞工的外籍僱主。(資料圖片)

日本出入國在留管理廳(簡稱入管廳)經統計後指出，2025年被驅逐出境等的非法居留外國人中，超過七成是非法勞工。對此，入管廳制定一套新的打擊非法勞工措施。

《產經新聞》報道，新措施下入管廳將加強查緝僱主，且若僱主同樣為外國人，「不論其刑事處分結果為何，都將透過警方等提供的情報，積極將其驅逐出境」。

入管廳將6月定為「實現有序共生社會之合法僱用外國人推進月」，呼籲僱主應活用「在留卡讀取App」等工具來確保合法聘用員工。