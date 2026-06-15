日本加強打擊非法勞工 入管廳可強制遣返外籍僱主

日本出入國在留管理廳(簡稱入管廳)經統計後指出，2025年被驅逐出境等的非法居留外國人中，超過七成是非法勞工。對此，入管廳制定一套新的打擊非法勞工措施。
《產經新聞》報道，新措施下入管廳將加強查緝僱主，且若僱主同樣為外國人，「不論其刑事處分結果為何，都將透過警方等提供的情報，積極將其驅逐出境」。
入管廳將6月定為「實現有序共生社會之合法僱用外國人推進月」，呼籲僱主應活用「在留卡讀取App」等工具來確保合法聘用員工。
根據入管廳數據，2025年被驅逐出境或採取出境命令程序的非法居留外國人約有1萬8,400人，其中約72%(約1萬3,400人)是非法勞工。
入管廳警備課指出：「查緝非法外國勞工固然重要，但為了斬草除根，我們將加強查緝僱主並嚴加處置。」入管廳已要求警方及檢察當局加強對僱主查緝「涉嫌助長非法勞工罪」，未來將加強聯合行動，以及入管廳的單獨執法行動。
若僱主是外國人，即使最終不被起訴，其助長非法勞工的行為仍符合「強制驅逐出境事由」。因此，入管廳將依行政處分，積極推進這類助長非法勞工外籍僱主的強制遣返程序。
此外，入管廳警備課指出，外界普遍認為非法資源回收廠不僅收容「臨時獲釋者」，更成為非法勞工的溫床，因此將與環境省聯手整治這類非法回收廠。