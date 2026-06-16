日本名古屋Costco捲餅含O157大腸桿菌 5人不適 7歲童併發溶血性尿毒綜合症

TBS、中部日本放送(CBC)等媒體報道，名古屋市衛生所表示，共有5名年齡介乎7歲至49歲的男女，進食名古屋市守山區「Costco守山倉儲店」烹調的食物後，出現腹瀉、腹痛、發燒等症狀。這5人都食過在5月底至6月1日期間製造並出售的墨西哥捲餅，他們其後均驗出O157型腸道出血性大腸桿菌。墨西哥捲餅以小麥餅皮包著煙肉、生菜等餡料出售。

日本名古屋市會員制Costco超市出售的墨西哥捲餅引發集體食物中毒，5人包括一名7歲男童進食後出現腹痛、腹瀉、發燒等症狀，其中男童出現溶血性尿毒綜合症，情況嚴重。該批墨西哥捲餅在兩日內賣出逾900盒，當局其後在問題產品驗出O157型腸道出血性大腸桿菌。

墨西哥捲餅兩天內售出939盒

5名出現症狀的男女中，3人須住院，其中2人已出院，其餘的7歲男童為重症，併發溶血性尿毒綜合症，仍留院治療。

報道指出，Costco守山倉儲店的墨西哥捲餅在兩天內共售出939盒。名古屋市衛生所已判斷為食物中毒事件，呼籲購買該產品的消費者切勿食用，並下令該店的廚房即日起停業。

O157型腸道出血性大腸桿菌會釋放出毒素，引起腹痛、嘔吐、腹瀉及排血便等症狀，可能引起嚴重併發症，甚至死亡。