俄烏戰爭｜特朗普：戰事與美國無關　除了賣武器給烏克蘭

美國總統特朗普近日出席法國出席七大工業國（G7）峰會，語出驚人表示，美國「與烏克蘭戰爭無關」。
綜合外媒報道，國際社會原預期，美國與伊朗即將達成和平協議，特朗普（Donald Trump）會將心力轉回烏克蘭局勢，豈料他顯得極度冷漠，對媒體聳肩表示：「聽着，我們跟這場戰爭一點關係都沒有（We have nothing to do with it.）。俄烏戰爭對我們根本沒有影響，除了我們賣武器給烏克蘭之外。我們可是在幾千英里之外的地方。」
「我現在只專注在伊朗身上」
當被問及是否會重新專注於烏克蘭問題時，特朗普更直白回應，「我現在只專注在伊朗身上」 ，「我以為這場戰爭會是最容易解決的」。
特朗普表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間「積怨太深」（there’s a lot of dislike）。不過，特朗普也並未把話說死，他表示仍會「盡所能」調解俄烏衝突，並敦促普京達成協議，因為這場衝突已造成雙方太多傷亡。
「局勢正在扭轉」
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則在社交媒體上表示：「局勢正在扭轉，烏克蘭正勇敢地守住前線，而俄羅斯的疲態已經徹底顯露。現在正是我們加倍支持烏克蘭的關鍵時刻。」
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在峰會前稱：「目前歐洲幾乎提供了對烏克蘭100%的援助。我們其他G7夥伴、尤其是美國，必須繼續履行職責，至少，絕對不能削弱對烏克蘭的支持。」
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