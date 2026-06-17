俄烏戰爭｜特朗普：戰事與美國無關　除了賣武器給烏克蘭

美國總統特朗普近日出席法國出席七大工業國（G7）峰會，語出驚人表示，美國「與烏克蘭戰爭無關」。

綜合外媒報道，國際社會原預期，美國與伊朗即將達成和平協議，特朗普（Donald Trump）會將心力轉回烏克蘭局勢，豈料他顯得極度冷漠，對媒體聳肩表示：「聽着，我們跟這場戰爭一點關係都沒有（We have nothing to do with it.）。俄烏戰爭對我們根本沒有影響，除了我們賣武器給烏克蘭之外。我們可是在幾千英里之外的地方。」

「我現在只專注在伊朗身上」

當被問及是否會重新專注於烏克蘭問題時，特朗普更直白回應，「我現在只專注在伊朗身上」 ，「我以為這場戰爭會是最容易解決的」。