俄烏戰爭｜烏克蘭發動近2年最大規模無人機攻勢 命中莫斯科煉油廠

俄烏戰爭再度升級，烏克蘭在6月17日至6月18日凌晨對俄羅斯首都莫斯科，發動近2年來最大規模無人機攻勢，高達555架無人機襲擊俄羅斯本土，其中多架進攻俄羅斯首都莫斯科，不僅重創重要能源設施，更造成多地爆炸與火災。
俄遭至少555架無人機狂襲
根據俄官媒《塔斯社》（TASS）與社交平台流出的影片顯示，莫斯科東南部「卡波特尼亞煉油廠（Kapotnya）」遭到無人機精準擊中，畫面中，防空飛彈試圖攔截卻攔不住，隨後一聲驚天巨響，猛烈爆炸火球直接衝上雲霄，巨大燃料槽的屋頂瞬間「炸到半空中」，滾滾黑煙遮天蔽日。
不僅如此，號稱全俄最大的購物中心「薩多沃德（Sadovod）貿易中心」附近，也出現沖天巨煙，大量被擊落的無人機殘骸化為「碎片雨」從天而降，砸毀莫斯科市區的住宅大樓與健身中心。
澤連斯基︰正當報復
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）坦言，俄軍防空系統一夜間擊落至少194架飛向莫斯科的無人機，襲擊密集度「遠超以往規模」。俄羅斯國防部稱，全境共攔截555架烏克蘭無人機，包括亞速海上空目標，顯示這波攻勢覆蓋範圍極廣。正在比利時布魯塞爾與NATO（北約）領袖召開峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發文表示，這場空襲是「完全正當報復」。
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The moment a storage tank at the Moscow oil refinery was hit: the blast blew the tank's lid off. https://t.co/ibupq8ofJc pic.twitter.com/cptsVVywYP— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026