俄烏戰爭｜烏克蘭發動近2年最大規模無人機攻勢 命中莫斯科煉油廠

俄烏戰爭再度升級，烏克蘭在6月17日至6月18日凌晨對俄羅斯首都莫斯科，發動近2年來最大規模無人機攻勢，高達555架無人機襲擊俄羅斯本土，其中多架進攻俄羅斯首都莫斯科，不僅重創重要能源設施，更造成多地爆炸與火災。 俄遭至少555架無人機狂襲 根據俄官媒《塔斯社》（TASS）與社交平台流出的影片顯示，莫斯科東南部「卡波特尼亞煉油廠（Kapotnya）」遭到無人機精準擊中，畫面中，防空飛彈試圖攔截卻攔不住，隨後一聲驚天巨響，猛烈爆炸火球直接衝上雲霄，巨大燃料槽的屋頂瞬間「炸到半空中」，滾滾黑煙遮天蔽日。

不僅如此，號稱全俄最大的購物中心「薩多沃德（Sadovod）貿易中心」附近，也出現沖天巨煙，大量被擊落的無人機殘骸化為「碎片雨」從天而降，砸毀莫斯科市區的住宅大樓與健身中心。

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

The moment a storage tank at the Moscow oil refinery was hit: the blast blew the tank's lid off. https://t.co/ibupq8ofJc pic.twitter.com/cptsVVywYP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026