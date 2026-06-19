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國際
出版：2026-Jun-19 09:11
更新：2026-Jun-19 09:11

俄烏戰爭｜烏克蘭發動近2年最大規模無人機攻勢 命中莫斯科煉油廠

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俄烏戰爭｜烏克蘭發動近2年最大規模無人機攻勢 命中莫斯科煉油廠（路透）

俄烏戰爭｜烏克蘭發動近2年最大規模無人機攻勢 命中莫斯科煉油廠（路透）

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俄烏戰爭再度升級，烏克蘭在6月17日至6月18日凌晨對俄羅斯首都莫斯科，發動近2年來最大規模無人機攻勢，高達555架無人機襲擊俄羅斯本土，其中多架進攻俄羅斯首都莫斯科，不僅重創重要能源設施，更造成多地爆炸與火災。

俄遭至少555架無人機狂襲

根據俄官媒《塔斯社》（TASS）與社交平台流出的影片顯示，莫斯科東南部「卡波特尼亞煉油廠（Kapotnya）」遭到無人機精準擊中，畫面中，防空飛彈試圖攔截卻攔不住，隨後一聲驚天巨響，猛烈爆炸火球直接衝上雲霄，巨大燃料槽的屋頂瞬間「炸到半空中」，滾滾黑煙遮天蔽日。

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不僅如此，號稱全俄最大的購物中心「薩多沃德（Sadovod）貿易中心」附近，也出現沖天巨煙，大量被擊落的無人機殘骸化為「碎片雨」從天而降，砸毀莫斯科市區的住宅大樓與健身中心。

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澤連斯基︰正當報復

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）坦言，俄軍防空系統一夜間擊落至少194架飛向莫斯科的無人機，襲擊密集度「遠超以往規模」。俄羅斯國防部稱，全境共攔截555架烏克蘭無人機，包括亞速海上空目標，顯示這波攻勢覆蓋範圍極廣。正在比利時布魯塞爾與NATO（北約）領袖召開峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發文表示，這場空襲是「完全正當報復」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章4Custom Scriptaddexpandmore-dots

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