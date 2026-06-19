伊朗局勢｜特朗普稱美伊初步協議「可能等同無條件投降」　60日最終談判開始倒數

美國總統特朗普18日表示，美國與伊朗日前簽署的初步協議，雖然未明文使用「無條件投降」（unconditional surrender）字眼，但他認為其實質內容「很可能就是如此」。此番談話顯示特朗普政府正將這份暫時性協議，塑造成美國在歷經數月衝突後取得的重要外交與軍事勝利。 根據白宮提交給國會的文件，美伊雙方6月17日已簽署名為「伊斯蘭堡備忘錄」（Islamabad Memorandum of Understanding）的臨時協議，內容包括雙方停止軍事行動，美國將於30天內解除對伊朗港口的海上封鎖，而伊朗則須在60天內確保霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）商業航運自由通行。雙方並同意在60天內完成最終和平協議談判。

一切計劃建基在伊朗放棄發展核武 特朗普在接受媒體訪問時表示，雖然美國向伊朗提供部分讓步，包括解除部分石油制裁、解凍資產以及參與重建，但這些計劃都建立在伊朗放棄發展核武、處理濃縮鈾庫存並遵守未來協議的前提之上。他強調，美國最核心目標始終是阻止伊朗取得核武能力。 副總統萬斯同日表示，目前伊朗正遵守初步協議內容，60天的最終談判倒數已正式展開。他指出，美方承諾的資產解凍及制裁鬆綁措施，只有在伊朗完全履行義務後才會生效。

部分人士擔憂協議提供伊朗過多經濟利益 不過，這項協議也在美國國內引發爭議。部分共和黨議員與保守派人士擔憂，協議提供伊朗過多經濟利益，可能讓德黑蘭有更多資源支持其在中東地區的代理勢力。批評者認為，美方先前曾要求伊朗全面停止濃縮鈾活動並移除現有庫存，如今的協議內容顯然較為寬鬆。 包括《衛報》等媒體則分析指出，這份協議顯示美國在歷經數月軍事與經濟施壓後，最終仍選擇以避免全球能源危機為優先考量。由於霍爾木茲海峽長期受衝突影響，全球原油供應與油價波動持續受到市場關注，白宮面臨不小政治與經濟壓力。