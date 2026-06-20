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國際
出版：2026-Jun-20 12:45
更新：2026-Jun-20 12:45

英國倫敦以北兩列火車相撞　至少1死89傷司機身亡(有片)

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英國倫敦近郊兩列列車相撞。（圖／路透）

英國倫敦近郊兩列列車相撞。（圖／路透）

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英國中部百福（Bedford）地區19日傍晚發生嚴重鐵路事故，兩列載客列車在倫敦北方路段相撞，造成至少1人死亡、89人受傷，其中33人傷勢嚴重。當局已宣布嚴重事故，並展開全面調查。

事故發生於當地時間下午5時15分左右，地點位於距離倫敦約90公里的百福南部。涉事列車分別為東密德蘭鐵路公司（East Midlands Railway）從科比（Corby）開往倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras）的列車，以及由諾定咸（Nottingham）開往同一終點站的列車。兩車當時均朝倫敦方向行駛，最終發生追撞事故。

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許多人被拋離座位

英國交通警察表示，事故造成一人不幸身亡，另有11人受到極重傷、22人重傷，其餘56人則為輕傷。英格蘭東部救護服務出動超過20輛救護車、多架空中救護直升機以及危險事故應變小組趕赴現場救援。

多名乘客描述事故瞬間情況驚險。一名乘客表示，列車突然猛烈撞擊，許多人被拋離座位，車廂內傳出尖叫聲與求救聲，部分乘客出現骨折及頭部流血情況。另有目擊者指出，事故後車廂內瀰漫煙霧，乘客在救援人員協助下緊急疏散。

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英國全國鐵路、海事與運輸工會（RMT）證實，死者為其中一列列車的司機。工會對此表達沉痛哀悼，並表示將密切關注事故調查進展。

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事故也導致英國重要鐵路幹線癱瘓。東密德蘭鐵路公司宣布，往返倫敦聖潘克拉斯車站的列車服務全面停駛，大量旅客行程受到影響，包含前往倫敦盧頓機場（Luton Airport）的交通也出現嚴重延誤與取消。

近20年最嚴重鐵路事故

英國首相施紀賢對罹難者家屬表達慰問，並感謝第一線救援人員的努力。英國鐵路事故調查局（RAIB）已派員進駐現場，釐清事故原因。部分媒體報道指出，調查4Custom Scriptaddexpandmore-dots Title Custom scrip width Script方向可能包括號誌系統或列車自動警示系統是否出現異常，但官方尚未公布初步結論。

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此次事故被英國媒體形容為，本世紀以來英國最嚴重的客運列車相撞事故之一，也是近20年來造成重傷人數最多的鐵路事故，震撼英國社會。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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