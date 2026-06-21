歐洲熱浪｜法國最高41度頒禁酒令防猝死 西班牙關世界盃戶外直播區

歐洲熱浪持續升溫，多國陸續祭出緊急應對措施，法國最高氣溫升至攝氏41度，不僅發布最高等級警報，政府更罕見宣布大型活動實施部分「禁酒令」，西班牙則直接關閉馬德國世界盃直播區，避免市民長時間暴露在烈日之下。 《路透社》報道，法國政府表示，從西南部一路延伸至巴黎及勃根地地區，氣溫普遍在39至40度，部分地區甚至可能突破41度，創下今年最高溫紀錄。法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在召開會議後宣布，針對35個發布紅色警報的行政區，年度「音樂節（Fête de la Musique）」及其他公共活動，將預防性禁止市民飲酒，以降低酒精加劇中暑風險。

德國呼籲市民減少戶外活動多飲水 另一方面，巴黎市政府則宣布，全市公園將全天24小時開放，提供夜間避暑空間。德國也幾乎全境進入高溫警戒，部分地區氣溫逼近38度。德國氣象局（DWD）警告，高溫加上高濕度環境，恐引發劇烈雷暴等極端天氣，呼籲市民減少戶外活動並注意補充水分。 意大利同樣深受熱浪侵襲。羅馬氣溫預計達36至37度，大批遊客頂著烈日排隊參觀競技場，不少人選擇躲進古羅馬克勞狄神殿（Temple of Claudius）避暑；北部城市博洛尼亞（Bologna）則有人聚集在16世紀海神噴泉（Fountain of Neptune）旁潑水降溫，或躲進長廊陰影中避開烈陽。

西班牙足協則宣布，原本設於馬德里哥倫布廣場（Plaza de Colon）的世界盃球迷區將暫時關閉，取消戶外巨型螢幕直播，球迷必須另尋室內場地觀看西班牙對沙特阿拉伯的世界盃分組賽。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章