英國首相施紀賢辭職？報道：最快周一公布

英國首相施紀賢(Keir Starmer)屢傳相位不保，有力挑戰其工黨黨魁地位的貝安德(Andy Burnham)上周五(19日)於國會補選勝出，令他再陷逼宮危機。英國《觀察家報》報道，預期他將於周一辭職。但路透社引述政府消息人士稱，他仍專注首相工作，會接受黨魁挑戰。英國廣播公司(BBC)稱，他有信心擊敗貝安德。

《觀察家報》稱，施紀賢正於鄉間別墅與妻子商討辭職事宜，然後再做最終決定，但工黨高層人士預計他最早於周一就其未來發表明確聲明。路透社指，工黨100多名議員(約佔下議院工黨議員四分一)公開表示，希望施紀賢職辭職或制定離職時間表。《衛報》則指，支持貝安德競逐黨魁的工黨下議院議員接近300人。貝安德曾呼籲施紀賢主動下台，毋須舉行黨魁選舉，但有工黨人士稱不熟悉貝安德的政治主張，期望透過選舉加深對他的認識。