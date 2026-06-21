英國首相施紀賢辭職？報道：最快周一公布

英國首相施紀賢(Keir Starmer)屢傳相位不保，有力挑戰其工黨黨魁地位的貝安德(Andy Burnham)上周五(19日)於國會補選勝出，令他再陷逼宮危機。英國《觀察家報》報道，預期他將於周一辭職。但路透社引述政府消息人士稱，他仍專注首相工作，會接受黨魁挑戰。英國廣播公司(BBC)稱，他有信心擊敗貝安德。
《觀察家報》稱，施紀賢正於鄉間別墅與妻子商討辭職事宜，然後再做最終決定，但工黨高層人士預計他最早於周一就其未來發表明確聲明。路透社指，工黨100多名議員(約佔下議院工黨議員四分一)公開表示，希望施紀賢職辭職或制定離職時間表。《衛報》則指，支持貝安德競逐黨魁的工黨下議院議員接近300人。貝安德曾呼籲施紀賢主動下台，毋須舉行黨魁選舉，但有工黨人士稱不熟悉貝安德的政治主張，期望透過選舉加深對他的認識。
傳施紀賢辭職｜支持率暴跌 英揆10年屢換人
施紀賢帶領中間偏左的工黨於2024年大選中取得壓倒性勝利，但連串醜聞和政策大轉彎，導致其大為不受歡迎，不少選民認為他無法兌現承諾，改善他們生活水平。
施紀賢若辭職或被罷免，將是英國10年來出現第7位首相，而這是近兩個世紀以來英國首相更迭次數最頻繁的一次，反映出民眾對歷屆接任政府未能改善公共服務和解決非法移民等問題的憤怒。56歲的貝安德為資深政治家，任大曼徹斯特市長期間，於工黨內部建立了強大權力基礎。上周五，他輕鬆擊敗了右翼英國改革黨候選人，贏得議會補選議席。施紀賢上周五在貝安德勝出選舉後，堅拒辭職。