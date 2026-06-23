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國際
出版：2026-Jun-23 10:45
更新：2026-Jun-23 10:45

南韓戒嚴風波｜前法務部長被判囚25年　法官斥加入犯罪

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尹錫悅戒嚴事件引發軒然大波。（圖／美聯社）

尹錫悅戒嚴事件引發軒然大波。（圖／美聯社）

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南韓前總統尹錫悅戒嚴案，再出現重大進展，時任法務部長朴成宰被控濫用職權等罪名，22日遭法院判處有期徒刑25年，當庭收押，法院痛斥他「沒有守護憲法」，「反而選擇加入犯罪」。

濫用職權要求執行戒嚴

《韓聯社》報道，首爾中央地方法院指出，朴成宰於2024年12月3日緊急戒嚴宣布後，召集法務部高層會議，指示研議派遣檢察官加入戒嚴司令部聯合調查本部、盤點監獄設施收容量及要求負責出境管制人員到班，認定已逐步參與尹錫悅涉嫌內亂行動。

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法院認定，朴成宰濫用職權要求部屬執行戒嚴相關工作，以及命令法務部檢察單位製作合理化戒嚴的「權限濫用文件」，均構成犯罪。

圖為2025年12月26日，首爾火車站的電視播放尹錫悅的畫面。（圖／美聯社） 尹錫悅 尹錫悅 尹錫悅 尹錫悅 南韓前總統尹錫悅遭判無期徒刑。（資料照／《美聯社》） 內亂罪被判無期徒刑　尹錫悅喊「難以接受」堅稱戒嚴是為救國 內亂罪遭判無期後…尹錫悅涉令無人機侵北韓　韓檢方求刑30年

作虛假陳述或稱「不記得」

法院在判決中嚴詞指出：「被告身為法務部長，負有守護憲法的重大義務，卻因認為內亂可能成功，最終選擇視而不見，甚至決定加入其中。」法院進一步表示：「被告履行的任務，是協助壓制反對勢力、阻止國會解除戒嚴的重要條件。」

不僅如此，法官認為朴成宰在偵查及審判過程中，多次作出虛假陳述或以「不記得」回應，即使庭訊中表示歉意，也難認具有真正悔意。法院今判處他有期徒刑25年，刑度甚至高於特檢求刑的20年，並認定他有滅證風險，當庭收押。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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