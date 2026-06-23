南韓戒嚴風波｜前法務部長被判囚25年　法官斥加入犯罪

《韓聯社》報道，首爾中央地方法院指出，朴成宰於2024年12月3日緊急戒嚴宣布後，召集法務部高層會議，指示研議派遣檢察官加入戒嚴司令部聯合調查本部、盤點監獄設施收容量及要求負責出境管制人員到班，認定已逐步參與尹錫悅涉嫌內亂行動。

南韓前總統尹錫悅戒嚴案，再出現重大進展，時任法務部長朴成宰被控濫用職權等罪名，22日遭法院判處有期徒刑25年，當庭收押，法院痛斥他「沒有守護憲法」，「反而選擇加入犯罪」。

作虛假陳述或稱「不記得」

法院在判決中嚴詞指出：「被告身為法務部長，負有守護憲法的重大義務，卻因認為內亂可能成功，最終選擇視而不見，甚至決定加入其中。」法院進一步表示：「被告履行的任務，是協助壓制反對勢力、阻止國會解除戒嚴的重要條件。」

不僅如此，法官認為朴成宰在偵查及審判過程中，多次作出虛假陳述或以「不記得」回應，即使庭訊中表示歉意，也難認具有真正悔意。法院今判處他有期徒刑25年，刑度甚至高於特檢求刑的20年，並認定他有滅證風險，當庭收押。