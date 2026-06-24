女生爆呔遲2分鐘入考場被拒　老父頭撼大閘令網民心碎(有片)

印度規模最大、競爭最激烈的全國性醫學入學考試(NEET)早前因試題外洩，全國逾200萬名考生需重新考試。惟一名19歲女生於重考日前，乘坐由父親駕駛電單車趕赴70公里路前往考場，不幸途中遭遇暴雨，車還爆軚，耽誤不少時間，最終遲到2分鐘，女生被拒入場，引發網民議論。
綜合報道，事發於周日(21日)，考試入場截止時間是下午1點30分，這對父女趕到考的時間為下午1點32分，考場閘門已經關閉。女生無法入場無聲落淚，其父親則不斷合掌求情，向閘門工作人員重複又重複地解釋路上出了意外，惟工作人員堅持按規定拒絕放行。
網民質疑當局能要求考生重考 卻缺人性化
該父親一時情緒失控，將頭撞向鐵閘門，差點暈倒，女兒則心痛父親，抱著父親痛哭。後來考場負責人趕來嘗試協調，可惜因為時間已過，考場的生物識別驗證系統已自動關閉，最終女生仍無法入場。報道亦提到，同一考場亦有兩名考生分別因為遲到和證件問題被拒入場。負責主辦考試的國家考試局(NTA)為維持考試的「絕對公平性」與程序正義，未有對個別考生的不幸遭遇網開一面。
現場影片隨後在網上瘋傳，畫面中父女兩人在鐵門外痛哭崩潰，引起網民及政黨批評僵化制度與不負責任，亦有大批網民紛紛質疑，當局能因為自身疏失而要求200 多萬名考生重考，卻不願意給予一個因暴雨和爆胎而遲到2分鐘的貧苦家庭女孩一點點人性化的寬限。
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विदिशा। नीट परीक्षा के दौरान जिले के गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र पर तीन छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं हो सकीं। इनमें से दो छात्राएं निर्धारित समय से लगभग दो मिनट देरी से पहुंचीं, जबकि एक छात्रा गलत प्रवेश पत्र लेकर आई थी। जानकारी के अनुसार,… pic.twitter.com/xjNOfDDHtR