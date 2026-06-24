女生爆軚遲2分鐘入考場被拒　老父頭撼大閘令網民心碎(有片)

綜合報道，事發於周日(21日)，考試入場截止時間是下午1點30分，這對父女趕到考的時間為下午1點32分，考場閘門已經關閉。女生無法入場無聲落淚，其父親則不斷合掌求情，向閘門工作人員重複又重複地解釋路上出了意外，惟工作人員堅持按規定拒絕放行。

網民質疑當局能要求考生重考 卻缺人性化

該父親一時情緒失控，將頭撞向鐵閘門，差點暈倒，女兒則心痛父親，抱著父親痛哭。後來考場負責人趕來嘗試協調，可惜因為時間已過，考場的生物識別驗證系統已自動關閉，最終女生仍無法入場。報道亦提到，同一考場亦有兩名考生分別因為遲到和證件問題被拒入場。負責主辦考試的國家考試局(NTA)為維持考試的「絕對公平性」與程序正義，未有對個別考生的不幸遭遇網開一面。

現場影片隨後在網上瘋傳，畫面中父女兩人在鐵門外痛哭崩潰，引起網民及政黨批評僵化制度與不負責任，亦有大批網民紛紛質疑，當局能因為自身疏失而要求200 多萬名考生重考，卻不願意給予一個因暴雨和爆胎而遲到2分鐘的貧苦家庭女孩一點點人性化的寬限。