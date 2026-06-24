巴西百萬人收外星警報「人類我們到了」　政府開腔回應(有片)

巴西百萬人收外星警報「人類，我們到了」，政府開腔回應。(電影《天煞地球反擊戰》)

巴西百萬居民於上周六(20日)凌晨先後收到內容提及「外星人攻擊」及「厭世思想」(misantropia)的緊急警報，部分民眾收到「保護自己：外星人攻擊，人類，我們到了」等訊息。對此，巴西國家民防機構表示，警報系統疑似遭未授權人士入侵，相關訊息並非真實災害警告，聯邦警察已介入調查。

綜人貝洛奧里藏特、里約熱內盧、聖保羅、巴西利亞等多座城市的居民，在19日晚間至20日凌晨收到手機警報大響，數百萬民眾在深夜被警報聲驚醒，訊息包含「misantropia」(厭世思想)或其變體，也有人收到「保護自己：外星人攻擊，人類，我們到了」等內容。事件在社群平台引發熱議，許多網友分享收到的警報截圖，並討論訊息內容，有人對深夜警報感到驚訝，也有人不當一回事，以迷因和玩笑回應，甚至調侃外星人居然選擇巴西作為第一站，或討論訊息中的拼字錯誤。