母親遺物當垃圾　電飯煲竟藏10萬元黃金　暖心管理員物歸原主(有片)

南韓慶尚南道一名大廈管理員在被住戶丟棄的電飯煲內發現約25錢重的黃金，價值約2,100萬韓元(約10萬港元)，管理員未有起貪念，而是將其物歸原主。原來，這些黃金是最近一名剛過世的母親留給子女的遺物。

綜合報道，該名管理員任職慶尚南道巨濟市玉浦洞的一棟公寓大樓，今年4月12日晚間，他在整理住戶資源回收垃圾時，發現一個電飯煲。電飯煲內裝有一個黑色膠袋，袋裡竟包著幾塊金片和金戒指，共計25錢黃金。管理員翌日一早立即前往附近派出所報案，表示「希望能幫忙找到失主」。警方隨後透過調閱監視器畫面並在現場進行查訪，成功找到了電飯煲的主人。