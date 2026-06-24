母親遺物當垃圾　電飯煲竟藏10萬元黃金　暖心管理員物歸原主(有片)

南韓慶尚南道一名大廈管理員在被住戶丟棄的電飯煲內發現約25錢重的黃金，價值約2,100萬韓元(約10萬港元)，管理員未有起貪念，而是將其物歸原主。原來，這些黃金是最近一名剛過世的母親留給子女的遺物。
綜合報道，該名管理員任職慶尚南道巨濟市玉浦洞的一棟公寓大樓，今年4月12日晚間，他在整理住戶資源回收垃圾時，發現一個電飯煲。電飯煲內裝有一個黑色膠袋，袋裡竟包著幾塊金片和金戒指，共計25錢黃金。管理員翌日一早立即前往附近派出所報案，表示「希望能幫忙找到失主」。警方隨後透過調閱監視器畫面並在現場進行查訪，成功找到了電飯煲的主人。
網民：管理員擁有高尚的人格
原來這些黃金屬於近日一名離世的婦人，她生前將黃金收藏在電飯煲內保存，家屬並不知情，因此在整理遺物時未仔細檢查電飯煲，便將電飯煲丟棄，差點與母親留下的遺產失之交臂。警方事後已將電飯煲與黃金全數歸還給婦人的子女，他們得知事件後都感到難以置信。南韓警察廳近日在官方YouTube上公布這個暖心故事，引發網民紛紛留言表示：「這位管理員真的是個大好人」、「管理員太了不起」、「管理員擁有高尚的人格」、「母親留下的溫暖找回來真是太好了」、「媽媽最後的禮物」。