女子救下小烏鴉獲全家族報恩　不斷收驚喜小禮物(有片)

烏鴉是世界上智商最高的鳥類之一，擁有卓越的記憶力，能辨識人臉，會記仇的同時，亦會報恩。加拿大一名女子某天出於好心，救下一隻小烏鴉，帶牠到動物救護中心治理，隨後亦放歸大自然。正當女事主以為故事就此結束，原來神奇的報恩故事才開始。

綜合報道，加拿大女子Leah Wilson上月某日外出時，抬頭看到天空有多隻烏鴉在一房屋上盤旋，細心一看，發現一隻小烏鴉被卡在屋簷排水溝裡，那位置只能用梯子接近，她環顧四周，剛好看到有一輛消防車停泊在附近，便請消防員協助，救下那隻小烏鴉。消防員亦樂意開動雲梯，將小烏鴉救下後，就轉交Leah處理，Leah見牠似乎受傷，就送往野生動物救護中心，途中，小烏鴉用爪緊緊的抓住Leah的手指，Leah說：「我永遠不會忘記那種感覺。」小烏鴉康復就被放歸野外。幾日後，Leah遛狗時，一隻烏鴉俯衝下來，在她腳邊丟下一捆羽毛，從那以後，分別收到烏鴉送來的6、7份小禮物，包括樹枝、苔蘚和鳥巢，這些對於烏鴉來說，都是築巢和玩耍必需，卻毫不吝嗇地送給她。Leah深信那些小物件，都是烏鴉是送給她的感謝禮物，她非常珍惜。