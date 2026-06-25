委內瑞拉接連7.2級7.5級強震最少32死700傷 恐逾1萬人亡 首都卡拉卡斯受災

委內瑞拉北部周三(24日)傍晚約6時4分(香港時間周四早上時6時4分)，接連發生7.2級和7.5級地震，當局公布最少32人死亡、700人受傷。最先發生的7.2級地震在首都卡拉卡斯以西，不足1分鐘後再有7.5級地震，卡拉卡斯多處有建築物倒塌。美國地質調查局利用預測模型推算死亡人數，表示很可能數千人死亡，甚至可能超過1萬人。委內瑞拉代總統羅德里格斯宣布，國家進入緊急狀態。
卡拉卡斯有住宅樓宇倒塌，鄰近建築物居民稱，當他們奔落樓時如恐怖電影，攀過瓦礫雜物。她指，周圍的居民逃到大樓外，有人帶著嬰兒，在倒塌的樓宇只見到一個家庭走出來。羅德里格斯發表全國電視講話，向死者家屬致哀。她指兩次強烈地震後，再出現最少20次餘震，全國多個地區都受到嚴重影響， 宣布國家進入緊急狀態，學校取消課堂，非必要活動亦取消。
委內瑞拉強震｜外交部：向委國提供幫助
中國外交部發言人郭嘉昆周四表示，中方向委內瑞拉政府和受災民眾致以誠摯慰問，並願根據委方需要，以適當方式提供力所能及的幫助 。美國總統特朗周三在社交網稱，委內瑞拉剛剛發生的兩場強震，規模都極其巨大，造成慘重死亡，初步報告顯示情況並不樂觀。他稱，美國準備好並願意為「新朋友」委內瑞拉提供協助。巴西、墨西哥、智利、阿根廷、法國和西班牙等國都向委內瑞拉致以慰問，並表示願意提供必要支援。