委內瑞拉接連7.2級7.5級強震最少32死700傷 恐逾1萬人亡 首都卡拉卡斯受災

委內瑞拉北部周三(24日)傍晚約6時4分(香港時間周四早上時6時4分)，接連發生7.2級和7.5級地震，當局公布最少32人死亡、700人受傷。最先發生的7.2級地震在首都卡拉卡斯以西，不足1分鐘後再有7.5級地震，卡拉卡斯多處有建築物倒塌。美國地質調查局利用預測模型推算死亡人數，表示很可能數千人死亡，甚至可能超過1萬人。委內瑞拉代總統羅德里格斯宣布，國家進入緊急狀態。

卡拉卡斯有住宅樓宇倒塌，鄰近建築物居民稱，當他們奔落樓時如恐怖電影，攀過瓦礫雜物。她指，周圍的居民逃到大樓外，有人帶著嬰兒，在倒塌的樓宇只見到一個家庭走出來。羅德里格斯發表全國電視講話，向死者家屬致哀。她指兩次強烈地震後，再出現最少20次餘震，全國多個地區都受到嚴重影響， 宣布國家進入緊急狀態，學校取消課堂，非必要活動亦取消。