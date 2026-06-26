球員遭守門員「高空飛踢」踢頸部　搶救數小時後重傷不治(有片)

加納近日一場地方業餘足球賽發生一宗駭人意外，一名足球員在快攻衝入禁區時，遭到對方守門員以極度危險的「高腳飛踢」重擊頸部，當場倒臥地上失去意識，送院搶救數小時後不治，事發片段曝光後，令網民怒吼「根本蓄意殺人」。

綜合報道，網上自17日起開始流傳一段影片，顯示加納一名足球員Emmanuel Antwi在帶波攻入禁區時，遭到對方守門員阻截，惟守門員並無視正在他身旁地面滾動的足球，而是棄門以極度危險的「高抬腿」衝向Emmanuel，儘管Emmanuel已收步作罷，仍未能避過對方的騰空飛踢，Emmanuel的頸部遭重擊後立即倒地，很快失去意識，觀眾發出驚呼聲，Emmanuel的隊友立即上查看。最令人震驚的是，守門員似乎已預料球賽必定暫停，當哨子聲響起同時，他已向場邊方向行去，面對主裁判當場發出的紅牌驅逐出場，他脫下手套自行離開，沒有關心、甚至沒有回頭去理會過被他踢中倒地的Emmanuel。