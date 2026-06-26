日本地震｜關東接連三度強震　山梨縣河口湖町5.6級地震

日本媒體報道，震央位置山梨縣東部，富士五湖的地方，深度僅20公里。雖然氣象廳表示不會引發海嘯，不過在東京等都有感受到震動。有在日本的香港人表示，今日接連有感地震，而今次是3次之中最強。由於今次震央位於富士山附近，氣象廳表示富士山的觀測數據沒有出現變化，目前火山活動也沒有特別變化，不過在地震後的1小時，附近仍發生2次分別2.6級及3.3級的餘震。

日本首相高市早苗，已立刻成立首相官邸的危機管理中心，應對事件，並將在晚上召開記者會。高市表示，在感受到有強烈震動的地方，要提高警剔可能再發生同等程度的震動，而政府會盡快接受有關地震的受災資訊。富士五湖消防分局就證實，在其轄區之內有1人受傷，是一名在忍野村的80多歲婦人，在地震後跌倒而未能行動。

新幹線東京至靜岡暫停

因應地震發生，JR東日本表示在地震後東北、上越及北陸新幹線自動中止輸電，在安全檢查後，在震後15分鐘恢復行駛。而中央本線在山梨縣的路段來回停駛。不過JR東海表示，因應地震發生，東海道新幹線，東京至靜岡的服務全部停駛，並在進行檢查，未知恢復時間。京濱急行電鐵表示，京急線來回部份列車出現延誤，其餘路線運仍正常。連接關東多條高達公路亦部份關閉。另外，日本中部電力在地震後，檢查靜岡縣御前崎市的濱岡核電廠，確認未有異常。