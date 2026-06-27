美國255磅7歲童心肌病猝死　父母涉謀殺及虐兒被起訴

美國密歇根州發生震驚全國的虐兒案件。一名年僅7歲男童因長期遭受嚴重疏忽照顧，體重竟高達255磅（約116公斤），最終因心臟疾病死亡。檢方認定，男童的死亡並非單純疾病所致，而是父母長期虐待與忽視醫療照護造成，已依二級謀殺、酷刑及多項虐童罪名起訴這對夫妻。

根據檢方資料，40歲父親達米安（Damien O'Brien）與41歲母親潔西卡（Jessica O'Brien）居住在密歇根州弗林特鎮（Flint Township）。兩人的兒子卡斯珀（Casper O'Brien）於2025年11月因身體不適送醫，搶救後仍宣告不治。驗屍結果顯示，男童死於擴張型心肌病變，病態性肥胖是導致死亡的重要因素。