美國255磅7歲童心肌病猝死　父母涉謀殺及虐兒被起訴

美國密歇根州發生震驚全國的虐兒案件。一名年僅7歲男童因長期遭受嚴重疏忽照顧，體重竟高達255磅（約116公斤），最終因心臟疾病死亡。檢方認定，男童的死亡並非單純疾病所致，而是父母長期虐待與忽視醫療照護造成，已依二級謀殺、酷刑及多項虐童罪名起訴這對夫妻。
根據檢方資料，40歲父親達米安（Damien O'Brien）與41歲母親潔西卡（Jessica O'Brien）居住在密歇根州弗林特鎮（Flint Township）。兩人的兒子卡斯珀（Casper O'Brien）於2025年11月因身體不適送醫，搶救後仍宣告不治。驗屍結果顯示，男童死於擴張型心肌病變，病態性肥胖是導致死亡的重要因素。
失去自行行走能力
檢方指出，卡斯珀身高約128厘米，體重卻高達116公斤，早已失去自行行走能力，生活起居幾乎完全依賴父母照顧。然而，夫妻倆長期未讓孩子接受適當醫療治療，即使醫師曾建議轉診小兒內分泌專科，也從未帶孩子前往複診。調查顯示，男童平日飲食幾乎只有薯片、薯條等高熱量食物，營養極度失衡。
警方前往住處調查時，發現屋內堆滿垃圾與雜物，居住環境十分惡劣。卡斯珀生前與父母及年幼妹妹共睡在臨時搭建的床鋪上，生活衛生條件極差。檢方形容，這起案件是「極端且令人髮指的疏忽照顧」案例，足以構成二級謀殺。
妹也有病態性肥胖
此外，警方還發現這對夫妻5歲女兒同樣遭受照顧不當，不僅身體也有病態性肥胖問題，還曾被發現赤裸、全身髒污地在屋外活動，因此父母另被控涉及她的虐童罪名。目前女童已由政府安置保護。
檢方表示，夫妻兩人其實擁有醫療保險，也具備就醫資源，卻長期放任孩子病情惡化。兩人目前均遭法院裁定不得交保，預計將於7月初再次出庭；若二級謀殺等罪名成立，最高可能面臨終身監禁。
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