特朗普孫女拍片稱白宮「我屋企」　坐總統辧公椅被批評

美國總統特朗普的長孫女凱伊（Kai Trump）日前拍攝了一段介紹白宮的影片，讓觀眾得以一窺不為人知的內部畫面。影片中除了展示白宮宏偉的內部裝潢、金色裝飾，甚至特朗普用來訂購健怡可樂的著名按鈕也曝光。
凱伊在影片中稱白宮為「我屋企」（my house），接着便帶領觀眾參觀一些最具代表性的房間。
「我們關係非常親密」
凱伊從掛滿美國前總統畫像的走廊開始，她在喬治·華盛頓的畫像前駐足，還開玩笑地說：「我最好的朋友⋯⋯我們關係非常親密。」她還回憶起童年時的時光，說道：「我以前經常在這些走廊裡裏足球。」
橢圓形辦公室是此次參觀的一大亮點。凱伊介紹辦公室裡隨處可見的金色細節，這些細節已經成為特朗普的代表性風格。
「他到處都用了金色」
凱伊表示：「他喜歡金色，金色就像是他在這個星球上最喜歡的東西⋯⋯他到處都用了金色。」她甚至直接坐上總統辦公室的皮椅，介紹辦公桌旁那個特朗普用來訂健怡可樂的著名紅色按鈕。
這部影片上傳後迅速在網路上走紅，引發了褒貶不一的反應。雖然有許多觀眾稱讚這段影片提供了鮮為人知的白宮內部視角，但也有網友認為她只是因為祖父是特朗普就享有特權，在白宮裡的行為有失分寸，令人觀感不佳，收到不少毒舌批評。
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