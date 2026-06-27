特朗普孫女拍片稱白宮「我屋企」　坐總統辧公椅被批評

美國總統特朗普的長孫女凱伊（Kai Trump）日前拍攝了一段介紹白宮的影片，讓觀眾得以一窺不為人知的內部畫面。影片中除了展示白宮宏偉的內部裝潢、金色裝飾，甚至特朗普用來訂購健怡可樂的著名按鈕也曝光。

凱伊在影片中稱白宮為「我屋企」（my house），接着便帶領觀眾參觀一些最具代表性的房間。

「我們關係非常親密」

凱伊從掛滿美國前總統畫像的走廊開始，她在喬治·華盛頓的畫像前駐足，還開玩笑地說：「我最好的朋友⋯⋯我們關係非常親密。」她還回憶起童年時的時光，說道：「我以前經常在這些走廊裡裏足球。」