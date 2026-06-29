加州動物收容所挖出117具狗屍 大量具槍傷爆虐殺疑雲

美國加州一間自稱奉行「不殺生」（No-Kill）理念的動物收容所，近日傳出大規模虐殺狗隻事件。執法人員在園區內挖出至少117具狗隻遺骸，其中許多帶有槍擊痕跡，另發現21顆犬隻頭骨、數百塊骨骸及超過600個狗項圈。警方已針對涉嫌虐殺動物、詐欺及共謀等罪嫌展開刑事調查，但目前尚未提出起訴。 事件發生在加州洪堡郡（Humboldt County）福圖納市（Fortuna）的「米蘭達動物救援收容所」（Miranda's Rescue Animal Sanctuary）。洪堡郡警方今年4月接獲可信情報，指控該收容所涉及重罪等級的動物虐待、詐欺及共謀犯罪，因此展開調查，並於近日執行第二波搜索行動。

調查人員利用透地雷達（Ground Penetrating Radar）搜尋後，在園區內發掘出117具保存相對完整的狗隻遺體，牠們被埋藏於不同位置，腐敗程度不一。法醫獸醫現場對其中70具遺體進行X光檢查，發現許多體內殘留子彈碎片，初步估計大部分狗隻死於槍傷。此外，調查人員還找到21顆犬隻頭骨、數百塊骨骸，以及更多因腐化過於嚴重而未挖掘的遺骸。

警方也在園區一處穀倉內發現疑似宰殺狗隻的場所，附近散落超過600個狗項圈，研判該處可能是狗隻被殺的地點。部分遺體仍保留晶片，警方正比對身分，希望釐清牠們的來源及死亡經過。 近年半僅100隻狗獲領養 警方指出，自2025年以來，已有約900隻狗被美國各地收容所及市民送往該救援中心，但目前僅查到約100多宗獲領養紀錄，仍有超過700隻犬隻下落不明，因此不排除有更多受害動物，案件規模可能進一步擴大。 警方表示，這起調查源自兩名動物保護人士提供線索，其中一人為鄰近地主，利用野外攝影機拍攝到可疑活動，之後更在懷疑埋屍地點挖出犬隻遺骸並向警方報案，促使案件曝光。

創辦人否認外界指控 收容所創辦人Shannon Miranda否認外界指控，強調收容所是一間「不殺生」機構，不會為了騰出空間而殺害動物。他表示，只有在動物罹患末期疾病，或對人類及其他動物構成重大威脅時，才會基於人道理由實施安樂死。 洪堡郡警長William Honsal形容，現場是一個「令人毛骨悚然的景象」，為辦案人員難以忘記的場面。他表示，目前仍有大量證據、數據及證人訪談需要分析，案件才剛開始，未來不排除提出刑事起訴。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章