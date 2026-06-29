港人遊日搭錯車暫待乘務室狂擺拍　近鐵：行為危險感遺憾

有港人一家三口到日本旅遊乘錯車，獲好心車長安排暫待乘務室，以等待在中途站停車。不過，該對夫婦卻不停在乘務室「擺拍」，近畿日本鐵道(近鐵)對於事件感到遺憾，指涉事人士觸摸的儀器雖無干擾列車運作，但認為是危險的行為。 涉事的港人夫婦將影片上載至社交平台Threads，指是由大阪出發，原本想往奈良，卻乘錯列車。兩人寫上：「車長真係好好，我哋上錯車，真係幫我哋拉定佢，車長立即安排停站，俾我哋中途站落車，如果唔係就去咗名古屋啦」。兩人又在帖文中寫上：「感恩日本服務態度，真係比個like。如果搭高鐵分分鐘去咗武漢 #服務態度真係好緊要」。

不過，由片中可見，涉事男士先在乘務室握著列車手掣、坐在駕駛座「打卡」；之後輪到太太以多個姿勢「擺拍」。到站後，車長指示一家三口下車，並指：「Photo No,Photo No」，指不准拍攝。抵達月台後，有另一個職員等待三人，估計是帶他們到正確的月台候車。 近鐵回應日媒查詢，表示事發於上周六(27日)早上11時，一列「HINOTORI」號特急列車由大阪難波前往名古屋，期間事主一家向車長表示準備前往奈良，但不慎上錯該班列車。 由於駕駛室前方無空間讓事主一家等待，加上考慮到列車如果在抵達中間站後開車門，或會令其他乘客誤下車。車長容許事主一家在駕駛室等候。報道指當時車長正檢查列車，無察覺到事主觸摸控制台。車長之後安排列車在大和八木站臨時停車，令事主一家可在該站轉車前往奈良。

負責管轄近鐵的日本國土交通省近畿運輸局安全指導課表示，每間鐵路公司都有各自的方式處理乘客乘錯車及在不停靠車站下車的安排，目前沒有法律禁止這種做法。 涉事夫婦已刪去帖文 影片引來香港及日本網民集體抨擊，有日本網民分析他們身處的應是車尾駕駛室，無開啟駕駛功能，所以不會影響駕駛。不過，日本網民擔心影片被廣傳後，會害到車長被公司處罰，因為他只是出於好心，特別安排三人中途下車。香港網民則大罵夫婦「影衰香港人！」、「醜到去日本」，涉事夫婦其後已刪去帖文。