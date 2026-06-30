俄烏戰爭｜俄羅斯被烏克蘭無人機重創 軍事專家估計新兵前線平均壽命僅30分鐘

俄烏戰爭開始接近四年半，近期烏克蘭靠著成功的無人機攻勢讓俄國軍隊應接不暇。據莫斯科一篇報道，俄羅斯新兵在前線的平均壽命只有20到35分鐘，驚人的數字反映烏克蘭無人機如何重創俄羅斯。

根據歷史學家Peter Frankopan在《外交政策》雜誌的一篇評論文章中引用俄羅斯軍事專家的說法，一旦一名士兵報名參戰，從抵達訓練場到戰死沙場，他可能只能活10天到三周；而新兵在前線的平均壽命更只有20到35分鐘。

平均每月傷亡人數超過3萬人

2025年尾，俄羅斯官員聲稱他們已招募了42萬多名新兵，簽訂了為期一年的軍事合約，但就連官方媒體也承認，今年的招募人數下降了約 30%。據軍事專家稱，俄羅斯每天仍招募約 800 至 1000 名新的自願合約兵，其中許多人只接受了幾天的戰鬥訓練。