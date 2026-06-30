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國際
出版：2026-Jun-30 14:16
更新：2026-Jun-30 14:16

俄烏戰爭｜俄羅斯被烏克蘭無人機重創 軍事專家估計新兵前線平均壽命僅30分鐘

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一架烏克蘭的攔截無人機發射。（圖／美聯社）

一架烏克蘭的攔截無人機發射。（圖／美聯社）

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俄烏戰爭開始接近四年半，近期烏克蘭靠著成功的無人機攻勢讓俄國軍隊應接不暇。據莫斯科一篇報道，俄羅斯新兵在前線的平均壽命只有20到35分鐘，驚人的數字反映烏克蘭無人機如何重創俄羅斯。

根據歷史學家Peter Frankopan在《外交政策》雜誌的一篇評論文章中引用俄羅斯軍事專家的說法，一旦一名士兵報名參戰，從抵達訓練場到戰死沙場，他可能只能活10天到三周；而新兵在前線的平均壽命更只有20到35分鐘。

平均每月傷亡人數超過3萬人

2025年尾，俄羅斯官員聲稱他們已招募了42萬多名新兵，簽訂了為期一年的軍事合約，但就連官方媒體也承認，今年的招募人數下降了約 30%。據軍事專家稱，俄羅斯每天仍招募約 800 至 1000 名新的自願合約兵，其中許多人只接受了幾天的戰鬥訓練。

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軍用無人機已成為烏克蘭最有效的武器（AP） 烏克蘭越來越頻繁使用無人機襲擊俄羅斯境內。（AP） 俄羅斯首都莫斯科在2026年6月多次被烏克蘭無人機襲擊。（資料圖片） 俄羅斯首都莫斯科在2026年6月多次被烏克蘭無人機襲擊。（資料圖片）

俄羅斯傷亡人數破100萬

目前平均每月傷亡人數超過 3 萬人，而各種西方消息人士稱，自2022年2月戰爭開始以來，俄羅斯的總傷亡人數已超過 100 萬人。

由於難以找到新的士兵，一些機構向有志入伍的人士提供高達 8 萬美元的簽約獎金和高達 14 萬美元的債務減免，以鼓勵他們加入。

俄羅斯極高的傷亡率歸咎於軍用無人機的驚人成長，而軍用無人機已成為烏克蘭最有效的武器。烏克蘭近期也越來越頻繁地襲擊俄羅斯境內的目標，包括6月對莫斯科最大的煉油廠發動的大規模襲擊，據報道，這次襲擊導致該煉油廠癱瘓，直到明年才能恢復運作。

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俄羅斯目前將超過一半的國家預算用於軍事開支，專家警告稱，普京政府的經濟正處於崩潰的邊緣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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