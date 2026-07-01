歐洲熱浪｜歐洲專家不認同開冷氣是解決方案　法國調查︰六分一人寧為環保受苦

法國上周創紀錄的高溫導致約1000人死亡，其中大部分是老年人。高溫威脅正席捲整個歐洲，歐洲是世界上人口老化程度最高的洲，同時也是全球暖化速度最快的洲。 歐洲人均高溫相關死亡人數高於世界其他地區，但其高溫天數卻較少。世界衛生組織總幹事譚德塞表示，自6月21日以來，歐洲已有超過1,300人死於高溫相關疾病。
歐洲官員呼籲改革，但卻不支持加裝冷氣機。2007年的一項研究發現，冷氣可以將與高溫相關的死亡人數減少75%，但只有約20% 的歐洲家庭安裝了冷氣。在美國，安裝冷氣的比例約為90%。
專家憂依賴冷氣加速全球暖化
歐洲環境署城市適應專家Ine Vandecasteele表示，「坦白說，我認為這（冷氣）在任何地方都不應該成為解決方案，這是一種權宜之計，可以暫時幫助醫院裡那些或處於弱勢的社群，或者在短期內提供協助。但長遠來看，安裝更多冷氣實際上會向環境中排放更多熱量，從而加速全球暖化。」
而且安裝冷氣成本也更高。在歐洲，能源價格遠高於美國。歐洲各國政府轉而資助其他方式為歷史悠久且人口稠密的城市降溫，例如興建公共避暑地方。
在羅馬，政府發放穿戴式監控設備給老人，用以監測他們的生活狀況，因為在日益炎熱的天氣中，老年人面臨的風險最大。但與其他歐洲國家相比，意大利對冷氣的使用已算普遍。根據意大利統計局的數據，截至2024年，意大利約有 56% 的家庭擁有冷氣機； 根據歐盟的數據，該國冷氣機用電量佔歐盟總用電量的三分之一。
「為了子孫後代」抗拒裝冷氣
法國最近的一項調查發現，六分之一的人表示，他們寧願為了環境保護而受苦。Vandecasteele對此並不感到驚訝。「我們這樣做不是為了我們自己，而是為了子孫後代。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章