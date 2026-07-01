歐洲熱浪｜歐洲專家不認同開冷氣是解決方案　法國調查︰六分一人寧為環保受苦

專家憂依賴冷氣加速全球暖化 歐洲環境署城市適應專家Ine Vandecasteele表示，「坦白說，我認為這（冷氣）在任何地方都不應該成為解決方案，這是一種權宜之計，可以暫時幫助醫院裡那些或處於弱勢的社群，或者在短期內提供協助。但長遠來看，安裝更多冷氣實際上會向環境中排放更多熱量，從而加速全球暖化。」

而且安裝冷氣成本也更高。在歐洲，能源價格遠高於美國。歐洲各國政府轉而資助其他方式為歷史悠久且人口稠密的城市降溫，例如興建公共避暑地方。 在羅馬，政府發放穿戴式監控設備給老人，用以監測他們的生活狀況，因為在日益炎熱的天氣中，老年人面臨的風險最大。但與其他歐洲國家相比，意大利對冷氣的使用已算普遍。根據意大利統計局的數據，截至2024年，意大利約有 56% 的家庭擁有冷氣機； 根據歐盟的數據，該國冷氣機用電量佔歐盟總用電量的三分之一。