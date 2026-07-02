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國際
出版：2026-Jul-02 10:37
更新：2026-Jul-02 10:37

世界盃｜多倫多派避孕套包裝字句「Block those shots!」融合足球與性教育（有片）

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世界盃｜多倫多派避孕套包裝字句「Block those shots!」融合足球與性教育

世界盃｜多倫多派避孕套包裝字句「Block those shots!」融合足球與性教育

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多倫多公共衛生局為配合世界盃期間大量球迷到訪，推出6款限定避孕套，球迷或市民可在市內性病防治診所等地免費領取。6個包裝上各有特色，當中封阻射門（Block those shots!）、出色的埋門（What a finish！）、「Ohhh, Canada」等，有雙重語意在網上獲大讚「有趣又有創意」、「設計好是王道」、「最好的手信」等。

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多倫多公共衛生局提醒球迷，無論在球場睇波或參加其他活動，都應該使用避孕套保護自己和伴侶。當地媒體笑言希望大家不只在足球場「入波」，在家中「建功」時也要確保安全。

近年不少大型運動賽事發放避孕套，米蘭冬奧派發一萬個避孕套火速被搶光、巴黎奧運更大派23萬個。不過今屆世界盃只有男性球員，因此對象為來自不同地方的球迷，以推廣宣傳公共衛生。

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費城免費派避孕套及提供HIV篩檢

除了加拿大外，美國費城亦有類似措施。當局在比賽期間免費派發避孕套及提供HIV篩檢，並宣傳HIV暴露後預防性投藥（PEP）。密蘇里州傑克森郡推出「紅牌（Red Card）活動」，以足球紅牌概念提醒市民向性病、傳染病及中暑說「紅牌」。

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