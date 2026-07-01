世界盃｜夏蘭特對巴西前認低威「Stay humble」︰勝算很低

挪威憑夏蘭特（Erling Braut Haaland）完場前入球，在世界盃32強以2︰1氣走科特迪瓦，全隊在隊長奧迪加特打鼓下，賽後一同與球迷「維京划船」慶祝。將在7月6日凌晨4時鬥巴西前，夏蘭特坦言勝算很低。
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今屆世界盃暫時3場攻入5球的夏蘭特，賽後稱絕殺是為了「提早放工」︰「我當時筋疲力盡了，心入面不想踢加時，球隊必須入球。太瘋狂了，挪威上次晉級淘汰賽已經28年前，今場對整個挪威此義重大，將永遠改變國家。」不少挪威球迷在奧斯陸、美國時代廣場等地「維京划船」，令夏蘭特感動不已︰「如果不能為國上陣，我也想到現場睇波。就算不能成行，我也會加入奧斯陸街頭的慶祝活動。」
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夏蘭特︰放下包袱盡情享受比賽
歷來4次對賽，挪威對巴西2勝2和，當中包括1998世界盃分組賽贏2︰1，但巴西整體球員貿素及世界排名較好，令夏蘭特被問到將在紐約對巴西勝算時「Stay humble」︰「機會很低，因為巴西絕對是大熱門。一切都超出預期，餘下付一場的是額外收穫。挪威可以放下包袱盡情享受比賽。」