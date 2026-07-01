世界盃｜夏蘭特對巴西前認低威「Stay humble」︰勝算很低

今屆世界盃暫時3場攻入5球的夏蘭特，賽後稱絕殺是為了「提早放工」︰「我當時筋疲力盡了，心入面不想踢加時，球隊必須入球。太瘋狂了，挪威上次晉級淘汰賽已經28年前，今場對整個挪威此義重大，將永遠改變國家。」不少挪威球迷在奧斯陸、美國時代廣場等地「維京划船」，令夏蘭特感動不已︰「如果不能為國上陣，我也想到現場睇波。就算不能成行，我也會加入奧斯陸街頭的慶祝活動。」