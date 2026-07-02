南極冰川「流血」逾百年謎團解開 與冰下秘密有關

南極有一個奇景叫「血瀑布」(Blood Falls)於1911年被發現，猶如雪白的冰川流出血水。科學家發現造成血瀑布，是因為冰層下藏有最少150萬年的鹽水。但它們是如何流出地面一直成謎。
南極血瀑布｜非來自紅色藻類
澳洲地質學家Griffith Taylor於1911年在泰勒冰川(Taylor Glacier)發現冰川「流血」，並將之命名「血瀑布」，並認為是來自紅色藻類。但其後研究證實那是高濃度的鹽水，滲出冰川表面後遇到氧氣和氧化變成紅成。研究指出，古老海水在冰川推進時被封存在地下，隨著時間經過鹽度持續升高，因此即使在遠低於冰點的環境下也不會結冰。2017年有研究團隊利用雷達繪製出冰川內長約300米的加壓通道，證實高鹽度降低了水的凝固點，使高濃度鹽水能持續保持液態。即使部分結冰，也會釋放熱能，進一步維持通道暢通。
南極血瀑布｜2018年拍下血瀑布噴發過程
《Antarctic Science》最新刊登的報告提到，於2018年9月，研究團隊同時利用GPS、攝影機及湖泊溫度感測器，意外完整記錄一次血瀑布噴發過程。顯示冰川表面在數周內下降約15毫米，向前移動速度也減緩近10%，湖泊則偵測到低溫水體異常，攝影機也拍下血瀑布紅色液體幾乎每天持續擴散。研究團隊認為，當冰層下方受困鹽水的壓力累積到一定程度後，就會以脈衝方式突破冰層湧出，並使冰川表面下降、移動速度放緩，之後再重新累積壓力、進入下一個循環。研究人員表示，持續監測血瀑布未來的變化，有助於了解泰勒冰川內部活動是否出現新的變化。