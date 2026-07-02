南極冰川「流血」逾百年謎團解開 與冰下秘密有關

南極有一個奇景叫「血瀑布」(Blood Falls)於1911年被發現，猶如雪白的冰川流出血水。科學家發現造成血瀑布，是因為冰層下藏有最少150萬年的鹽水。但它們是如何流出地面一直成謎。

南極血瀑布｜非來自紅色藻類

澳洲地質學家Griffith Taylor於1911年在泰勒冰川(Taylor Glacier)發現冰川「流血」，並將之命名「血瀑布」，並認為是來自紅色藻類。但其後研究證實那是高濃度的鹽水，滲出冰川表面後遇到氧氣和氧化變成紅成。研究指出，古老海水在冰川推進時被封存在地下，隨著時間經過鹽度持續升高，因此即使在遠低於冰點的環境下也不會結冰。2017年有研究團隊利用雷達繪製出冰川內長約300米的加壓通道，證實高鹽度降低了水的凝固點，使高濃度鹽水能持續保持液態。即使部分結冰，也會釋放熱能，進一步維持通道暢通。