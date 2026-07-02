近500無人機74枚導彈多方位空襲 俄猛轟基輔11小時21死逾90傷

烏軍方指，俄軍這波攻擊出動496架無人機並發射74枚導彈(包括彈道導彈及巡航導彈)，從不同方向同時攻擊基輔。多數導彈及無人機遭防空系統攔截，但仍有33枚導彈或無人機擊中目標。基輔市軍方高層指，市內逾30處地點遭破壞，多數是住宅大樓和平民設施，「敵軍再次蓄意攻擊住宅區，造成平民死亡。我們遭受嚴重損失、死傷慘重，包括兒童」。總統澤連斯基指，救護站、研究機構、酒店和其他商業設施受襲，其中一幢6層高大樓被炮火擊中，部分樓層倒塌。他周三表示有情報指俄方即將發動攻擊，遂縮短愛爾蘭訪問回國應對。

為報復烏克蘭近日連番攻擊境內能源等民用設施，俄羅斯周四凌晨對基輔發動大規模導彈及無人機襲擊，多處住宅大樓、酒店、商廈等遭炮火擊中爆炸損毀，至少21名平民死亡，逾90人受傷。據報基輔持續11小時遭俄方猛烈轟炸，市內烽煙四起。

外媒記者凌晨在基輔市中心和東部聽到數十次爆炸，有居民摸黑跑進地鐵站避難，一些人帶著小孩和寵物，有人帶著睡墊奔往避難處。記者在防空警報響起時，看到基輔市中心爆炸起火，約50分鐘後，之前受襲的地點再次爆炸，碎片飛散。據報，市內逾5萬人躲進46個地鐵站避難。有居民說，3至4枚導彈擊中他的社區，「我們躲進避難所，感覺天花和地面都在震動」。

俄烏戰爭｜波蘭一度出動戰機戒備

基輔州長指，基輔市5個行政區受襲，消防在布查區(Bucha)奮力撲救多座倉庫和一幢住宅的火勢，該區其他地方也有住宅、學生宿舍和車輛受波及損毀。基輔市長則指，謝甫琴科區(Shevchenkivskyi)一幢3層高建築物頂層大火，同一地區一間酒店屋頂也起火。

俄軍施襲後，波蘭軍方一度緊急出動戰鬥機防範，隨後召回戰機。芬蘭亦於芬蘭灣東部實施臨時航空管制，其後解除。

俄國防部其後證實軍方向基輔發動「大規模打擊」，以「回應基輔政權對(俄境內)民用設施的恐怖襲擊」。最近數月，烏克蘭加強空襲俄方的能源設施，包括6月下旬攻擊莫斯科市及其他地區的煉油廠等。俄當局承認，部分南部州份燃油供應短缺。