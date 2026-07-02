歐洲熱浪｜法國民眾搶購風扇冷氣機爆打鬥 西班牙6月逾1000人熱死

歐洲熱浪上月遭遇世紀熱浪，法國民眾熱到怕，為下一波熱浪作準備，紛紛購買風扇和流動式冷氣機，令供應緊絀。周四更出現民眾瘋搶情況，並爆發打鬥。西班牙周三公布，上月較往常額外多1,029人死亡，相信與熱浪有關；並指持續5天的熱浪氣溫超過攝氏40度，較正常高出3.2度，繼去年6月後，成為有紀錄以來的第二最熱6月。
連鎖超市Lidl法國公司稱，周四保證提供20萬部風扇和冷氣機發售，吸引大批民眾於黎明時分在各地分店排隊等候開門。在中北部城市楠泰爾(Nanterre) 一間分店，甫一開門便有超過100人湧入並擠破店門。民眾入到店內又出現搶奪情況，甚至有人大打出手。報道指，在混亂情況下，最終僅約10人能成功購買。
歐洲熱浪｜網民：全巴黎或不超過100部冷氣機發售
在法國伊夫林省，雖然只供應約50部風扇沒有冷氣機，但貨架也在數分鐘內清空。據悉，在早上7時30分店外便出現長龍，到最後只剩數盒風扇時，民眾大打出手搶奪，最終須警方介入。於早上8時30分過後才到來排隊的，很大機會空手而回。有居民形容情況荒謬，民眾完全瘋狂。另有人指摘Lidl安排失當。巴黎情況也一樣，不少人稱買不到風扇或冷氣機，有Lidl店舖只有一部冷氣機發售。有網民指，全巴黎可能不超過100部。
西班牙方面，該國每天死亡監察系統數據顯示，今年6月死於熱浪的人數是自2015年以來同月最高。熱浪頂峰於6月23日出現，全國約73%人口因炎熱天氣受健康威脅，當中38%屬高危。報道又指，自1975年以來於6月出現過12次熱浪，半數是過去10年出現，而自1961年以來錄得13個最高溫6月均於廿一世紀出現。西班牙當局指，這表示熱浪在初夏出現的頻率愈來愈高。該國北部今年出現的首波熱浪，不但異常嚴重，其持續期也較長。
歐洲熱浪｜葡萄牙高溫恐達47度
鄰國葡萄牙在上月歐洲世紀熱浪侵襲時未受太大影響，但在新一輪熱浪下，葡萄牙政府周三發布高溫預警，未來幾天氣溫最高可能達到47度，呼籲民眾慎防火警。早前遭熱浪蹂躪的法國，南部數處發生山火，最大火場鄰近西班牙邊境，約900公頃土地燒毀。消防員周四忙於撲救，但強風助長火勢令行動變得困難。