歐洲熱浪｜法國民眾搶購風扇冷氣機爆打鬥 西班牙6月逾1000人熱死

歐洲熱浪上月遭遇世紀熱浪，法國民眾熱到怕，為下一波熱浪作準備，紛紛購買風扇和流動式冷氣機，令供應緊絀。周四更出現民眾瘋搶情況，並爆發打鬥。西班牙周三公布，上月較往常額外多1,029人死亡，相信與熱浪有關；並指持續5天的熱浪氣溫超過攝氏40度，較正常高出3.2度，繼去年6月後，成為有紀錄以來的第二最熱6月。

連鎖超市Lidl法國公司稱，周四保證提供20萬部風扇和冷氣機發售，吸引大批民眾於黎明時分在各地分店排隊等候開門。在中北部城市楠泰爾(Nanterre) 一間分店，甫一開門便有超過100人湧入並擠破店門。民眾入到店內又出現搶奪情況，甚至有人大打出手。報道指，在混亂情況下，最終僅約10人能成功購買。