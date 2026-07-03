伊波拉病毒｜剛果民主共和國疫情惡化逾400死　首度擴散至百萬人口城市

非洲剛果民主共和國（DR Congo）爆發的伊波拉（Ebola）疫情持續惡化，死亡人數已突破400人，疫情更首度蔓延至擁有逾百萬人口的重要城市姆班達卡（Mbandaka），引發衛生當局高度警戒。世界衛生組織（WHO）警告，若未能迅速遏止病毒傳播，疫情恐將進一步擴散至周邊地區。
剛果民主共和國衛生部最新統計，截至目前已有超過400人死亡，另有數百宗確診及疑似病例。此次疫情主要集中於赤道省（Équateur Province），但近日已擴散至省會姆班達卡，增加防疫難度。
姆班達卡位於剛果河沿岸，是重要的交通及商業樞紐，與首都金夏沙（Kinshasa）及鄰近國家之間往來頻繁。專家擔憂，人口流動可能加速伊波拉病毒跨區傳播，提高傳染風險。
世衛稱防疫工作更嚴峻
世界衛生組織表示，當地醫療體系本就因長年衝突、資源不足及基礎設施缺乏而承受巨大壓力，如今疫情進入人口稠密城市，防疫挑戰更加嚴峻。部分患者因未能及時求醫，加上追蹤個案困難，增加控制疫情難度。
設隔離中心 大規模追蹤接觸者
目前，剛果民主共和國政府已在疫區設立隔離中心，並展開大規模接觸者追蹤、疫苗接種及社區宣傳工作。國際醫療團隊也陸續協助，希望盡快切斷傳播鏈。
伊波拉病毒主要透過接觸感染者的血液、體液或受污染物品傳播，初期症狀包括高燒、劇烈頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及腹瀉，重症患者可能出現內外出血及多重器官衰竭，死亡率可達五成以上，部分疫情甚至更高。
這是剛果民主共和國近年來最嚴重的伊波拉疫情之一。公共衛生專家呼籲國際社會持續提供醫療、人力及資金支援，協助當地提升檢測能力、擴大疫苗覆蓋率，避免疫情演變成更大規模的人道危機。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章