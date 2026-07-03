伊波拉病毒｜剛果民主共和國疫情惡化逾400死　首度擴散至百萬人口城市

非洲剛果民主共和國（DR Congo）爆發的伊波拉（Ebola）疫情持續惡化，死亡人數已突破400人，疫情更首度蔓延至擁有逾百萬人口的重要城市姆班達卡（Mbandaka），引發衛生當局高度警戒。世界衛生組織（WHO）警告，若未能迅速遏止病毒傳播，疫情恐將進一步擴散至周邊地區。

剛果民主共和國衛生部最新統計，截至目前已有超過400人死亡，另有數百宗確診及疑似病例。此次疫情主要集中於赤道省（Équateur Province），但近日已擴散至省會姆班達卡，增加防疫難度。

姆班達卡位於剛果河沿岸，是重要的交通及商業樞紐，與首都金夏沙（Kinshasa）及鄰近國家之間往來頻繁。專家擔憂，人口流動可能加速伊波拉病毒跨區傳播，提高傳染風險。