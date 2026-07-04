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國際
出版：2026-Jul-04 15:15
更新：2026-Jul-04 15:15

Taylor Swift結婚看板遭白宮改圖　「特朗普是你們的總統」

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Taylor Swift結婚看板遭白宮改圖　變為「特朗普是你們的總統」

Taylor Swift結婚看板遭白宮改圖　變為「特朗普是你們的總統」

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美國白宮官方社交平台4日發布一則惡搞帖文，拿流行天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce的婚禮開玩笑，利用AI合成圖片，將紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）外原本祝賀兩人新婚的巨型電子看板，改成「Trump is your president（特朗普是你們的總統）」，再度引發外界關注特朗普政府與Taylor Swift之間的恩怨。

這則帖文模仿婚禮當天場館外亮起的粉紅色電子看板。原版畫面寫着「JUST＆T MARRIED!（剛剛新婚！）」，慶祝Taylor Swift與Travis Kelce步入婚姻；白宮則以AI修改成寫有「Trump is your president」的看板，並搭配「IT'S HAPPENED!!!（終於發生了!!!）」等字樣，明顯是在借勢熱門話題宣傳總統特朗普。

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多次抽水Taylor Swift

事實上，白宮近期已多次借用Taylor Swift的形象發文。婚禮前一天，白宮官方X帳號曾發布一張仿照Taylor Swift「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」海報風格製作的圖片，標題為「America's Eras Tour（美國的時代巡演）」，並以特朗普及美國歷史重要時刻為主角，帖文還引用Taylor Swift歌曲歌詞「It's been a long time coming（等待這一刻已經很久了）」，引發網友熱議。

特朗普與Taylor Swift多年來關係緊張。2024年美國總統大選期間，Taylor Swift公開支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），特朗普隨後曾發文表示「我討厭Taylor Swift（I HATE TAYLOR SWIFT!）」，雙方隔空交鋒成為外界焦點。

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6ac69aec 239c 4c08 991b 7fe4b28b7cf5 HMV47QFWIAAMpVE Taylor Swift和Travis Kelce結婚。（圖／翻攝自IG） KM 11134 87Y8s1E4 KM 11363 dDaExSNy R Taylor Swift love these Jessie dolls Taylor Swift surprised the audience at the world premiere of Toy Story 5 with a performance of her new original song for the film “I Knew It, I Knew You” 1 Cda1b84d 4cf8 4bf6 997f da8e0c0684ce AP26184769429395 AP26185000420360

「很出色的人」

不過，Taylor Swift與Travis Kelce去年宣布訂婚後，特朗普曾公開祝福兩人，稱讚Travis Kelce是「很棒的球員」，也形容Taylor Swift是「很出色的人」。

Taylor Swift與Travis Kelce3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行盛大婚禮，吸引約千名賓客出席，包括多位演藝界及體壇名人，被美國媒體形容為近年最受矚目的名人婚禮之一，也因此成為白宮官方帖文借題發揮的焦點。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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