Taylor Swift結婚看板遭白宮改圖　「特朗普是你們的總統」

Taylor Swift結婚看板遭白宮改圖 變為「特朗普是你們的總統」

美國白宮官方社交平台4日發布一則惡搞帖文，拿流行天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce的婚禮開玩笑，利用AI合成圖片，將紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）外原本祝賀兩人新婚的巨型電子看板，改成「Trump is your president（特朗普是你們的總統）」，再度引發外界關注特朗普政府與Taylor Swift之間的恩怨。 這則帖文模仿婚禮當天場館外亮起的粉紅色電子看板。原版畫面寫着「JUST＆T MARRIED!（剛剛新婚！）」，慶祝Taylor Swift與Travis Kelce步入婚姻；白宮則以AI修改成寫有「Trump is your president」的看板，並搭配「IT'S HAPPENED!!!（終於發生了!!!）」等字樣，明顯是在借勢熱門話題宣傳總統特朗普。

多次抽水Taylor Swift 事實上，白宮近期已多次借用Taylor Swift的形象發文。婚禮前一天，白宮官方X帳號曾發布一張仿照Taylor Swift「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」海報風格製作的圖片，標題為「America's Eras Tour（美國的時代巡演）」，並以特朗普及美國歷史重要時刻為主角，帖文還引用Taylor Swift歌曲歌詞「It's been a long time coming（等待這一刻已經很久了）」，引發網友熱議。 特朗普與Taylor Swift多年來關係緊張。2024年美國總統大選期間，Taylor Swift公開支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），特朗普隨後曾發文表示「我討厭Taylor Swift（I HATE TAYLOR SWIFT!）」，雙方隔空交鋒成為外界焦點。

「很出色的人」 不過，Taylor Swift與Travis Kelce去年宣布訂婚後，特朗普曾公開祝福兩人，稱讚Travis Kelce是「很棒的球員」，也形容Taylor Swift是「很出色的人」。 Taylor Swift與Travis Kelce3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行盛大婚禮，吸引約千名賓客出席，包括多位演藝界及體壇名人，被美國媒體形容為近年最受矚目的名人婚禮之一，也因此成為白宮官方帖文借題發揮的焦點。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章