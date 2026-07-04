伊朗局勢｜伊高官落淚告別哈梅內伊　支持者穿黑衣致哀

根據伊朗官媒報道，哈梅內伊靈柩覆蓋伊朗國旗，安放於德黑蘭宗教場所供民眾瞻仰，大批支持者身穿黑衣、高喊宗教口號，向這位執政36年的最高領袖致上最後敬意。現場畫面可見，加利巴夫與阿拉格齊在靈柩旁神情沉重，忍不住拭淚，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等多位政府及軍方高層也出席儀式。

伊朗4日在首都德黑蘭為已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）舉行大規模告別儀式，數萬名民眾前往弔唁，政府高層官員也齊聚追思。伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在儀式中數度落淚。

伊朗政府宣布展開為期6天的國家哀悼，並在德黑蘭部署大批維安人員，於主要道路及宗教場所實施嚴密管制，以防範安全威脅及人潮意外。哈梅內伊的靈柩將在德黑蘭供民眾弔唁數日，之後移往其故鄉馬什哈德（Mashhad）安葬。

西方國家並未派遣代表

除伊朗政要外，來自俄羅斯、中國、印度、巴基斯坦及部分中東國家的代表也前往致意，但西方國家並未派遣官方代表出席。分析人士指出，這場國葬除追悼哈梅內伊外，也被視為伊朗向國內外展現政權穩定及凝聚力的重要政治象徵。

根據先前公布的消息，哈梅內伊於今年2月美國與以色列對伊朗發動的軍事行動中身亡，其去世後，伊朗政局及中東局勢持續受到國際社會高度關注。

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