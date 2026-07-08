美國恐怖屋16名孩童遭囚禁虐待 33歲母曾產夭折連體嬰 老爺奶奶丈夫全家齊犯案

33歲被捕疑犯Elizabeth Siders，是16名遭虐待兒童的親生母親。她15歲結婚產嬰，辯護律師指她可能也是受害人。(互聯網)

美國俄亥俄州文頓縣(Vinton)發生一宗恐怖虐兒案，16名孩童遭長期囚禁，被形容生活如「野生動物」。受害人現時年齡介乎18個月大至18歲。事發房屋被形容為恐怖屋，一家包括孩子的父母和祖父祖母齊涉案被捕。辯護律師證實16名受害者全為被告之一、33歲母親Elizabeth Siders的親生孩子，目前正調查她是否也是受害人之一。

俄亥俄虐兒恐怖屋｜被告15歲結婚產兒

Elizabeth於15歲時與另一被告Gary Siders Jr.結婚，後者當時18歲，並於兩個月後誕下兩人首名孩子。有報道指，Elizabeth於4年前曾誕下一對連體女嬰，她們出生數小後夭折。