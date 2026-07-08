美國恐怖屋16名孩童遭囚禁虐待 33歲母曾產夭折連體嬰 老爺奶奶丈夫全家齊犯案

美國俄亥俄州文頓縣(Vinton)發生一宗恐怖虐兒案，16名孩童遭長期囚禁，被形容生活如「野生動物」。受害人現時年齡介乎18個月大至18歲。事發房屋被形容為恐怖屋，一家包括孩子的父母和祖父祖母齊涉案被捕。辯護律師證實16名受害者全為被告之一、33歲母親Elizabeth Siders的親生孩子，目前正調查她是否也是受害人之一。
俄亥俄虐兒恐怖屋｜被告15歲結婚產兒
Elizabeth於15歲時與另一被告Gary Siders Jr.結婚，後者當時18歲，並於兩個月後誕下兩人首名孩子。有報道指，Elizabeth於4年前曾誕下一對連體女嬰，她們出生數小後夭折。
俄亥俄虐兒恐怖屋｜長期囚禁狹小房間內 幾乎不會說話
Elizabeth與現年36歲的丈夫、73歲老爺Gary Siders Sr和67歲奶奶Christina Siders被控16項危害兒童罪。俄亥俄州警方近日救出16名受害人驚揭這宗駭人虐兒案，調查員指孩子們長期被關在約3.6米乘3.6米的狹小房間內，屋內堆滿垃圾和人類排泄物，生活環境極度惡劣。部分孩子幾乎不會說話，且發育明顯遲緩，從未接受正規教育。
俄亥俄虐兒恐怖屋｜再晚發現恐有人喪命
執法人員表示，最少7名孩童獲救後立即送院，其中數人情況危急。俄亥俄州檢方形容，孩子們的生活狀態幾乎與「野生動物」無異，若再晚發現，恐怕將有人喪命。Elizabeth的辯護律師稱，雖然她不認為自己是受害人，但其團隊和檢察官仍在調查中。有前檢察官也認為Elizabeth可能是受害人，檢方朝這方面調查正確。Siders一家於6月30日被捕，周二放棄初步聆訊的權利。他們獲准以30萬美元(約234萬港元)保釋，4人未能交出保釋金仍還押。