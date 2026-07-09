國際分析｜特朗普「蜜晤」埃爾多安 北約峰會土耳其成大贏家

土耳其在安卡拉主辦北約峰會，總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)藉此大力展現與美國總統特朗普的良好關係。特朗普是自奧巴馬以來首位訪問土耳其的美國總統，他承諾撤銷其於首個總統任期內對土耳其實施的制裁措施——當年的制裁被視為美土關係最黑暗時期之一，又對向土耳其出售F35戰機，態度轉趨開放。今次北約峰會的最大贏家，似乎是土耳其。 特朗普於周二抵達安卡拉時，埃爾多安親自在機場迎，更將一座新機場大樓以特朗普命名。特朗普抵達總統府時，由100名騎兵護送，並有儀仗隊迎接。總統府更首次安排部分儀仗人員穿着象徵鄂圖曼帝國歷史士兵的服飾。當特朗普與埃爾多安並肩步行時，土耳其戰機掠過上空，在天際留下象徵美國國旗的紅、白、藍三色尾煙，場面極其隆重。

在峰會期間，特朗普多次公開讚揚埃爾多安，並承諾撤銷因土耳其購買俄羅斯S400防空系統而實施的制裁，令長年備受考驗的美土關係出現改善跡象。 多名外交人士指，土耳其舉辦今次由32個北約成員國領袖出席的年度峰會，最大的挑戰之一是確保特朗普親身出席。雖然特朗普過往未曾缺席北約峰會，但他一直批評盟友未有承擔足夠防務責任。而在為期兩天的峰會期間，特朗普表示願意向土耳其出售F35戰機(其後稱尚未決定)。他與埃爾多安在鏡頭前不時展現笑容及融洽互動。

特朗普在峰會期間直言，他出席今次會議是因為東道主埃爾多安，此番表態被視為土耳其的重要外交成果，也為安卡拉提升在北約內部地位及改善對美關係創造機會。埃爾多安在峰會閉幕時表示，特朗普強調對他本人及雙方友誼的重視十分寶貴，並再次感謝這位「親愛的朋友」。

特朗普承諾撤銷制裁 F35軍售態度轉趨開放 在較早前向傳媒開放的會晤上，特朗普表示將撤銷因土耳其於2019年購入俄羅斯S400防空系統而實施的制裁，埃爾多安當場豎起拇指表示歡迎。特朗普亦釋出願意出售F35戰機的訊號，而相關軍售多年來一直受制裁及美國法律限制而停滯。 特朗普與北約秘書長呂特(Mark Rutte)同席時，更公開為埃爾多安辯護。此前，以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)曾警告不要向土耳其出售F35戰機。 土耳其多年來一直要求美方解除制裁及恢復F35合作，同時堅持保留S400系統。然而，特朗普的承諾預料將面對美國國會阻力，因現行法例要求土耳其不得持有S400系統。此外，安卡拉也須考慮與俄羅斯簽訂採購協議中的細節問題。

美取消刑事起訴對土耳其國有銀行 除了軍事議題外，美國聯邦法官數周前亦根據美國司法部與土耳其國有銀行Halkbank達成的協議，正式駁回對該行的刑事起訴。該銀行被指控協助伊朗規避高達200億美元的美國經濟制裁，被埃爾多安批評不公，如今案件告一段落，亦被視為美土關係改善的另一背景因素。 分析認為，今次外交進展即使目前仍主要停留在言論層面，但土耳其當局近期對主要反對派的空前法律行動，正動搖執政23年的埃爾多安民望，與美方改善關係或有助鞏固他的地位。在北約峰會舉行前，土耳其展開一連串拘捕行動，有多位記者及一名知名喜劇演員被捕。

土耳其主要反對黨共和人民黨(CHP)領袖厄澤爾，早前因上訴法院裁定其2023年當選黨主席程序無效而被撤職。他表示土耳其在歷史上從未有政府如此依賴美國政府。 相較於特朗普，前總統拜登主要因人權與自由問題而對埃爾多安保持距離。然而，隨着土耳其發展成為重要國防工業強國，並且成為北約東南翼抗衡俄羅斯的重要力量，西方國家近年對相關議題的批評聲音已相對減少。 不過，在與埃爾多安舉行雙邊會談後一天，特朗普在峰會上再度引發爭議。他要求美國削減與西班牙的貿易往來，並重申對格陵蘭的主張，引起北約盟友丹麥不滿。其後特朗普表示，領袖會議充滿愛與團結，令憂慮其不可預測作風的北約盟國，稍感安心。

今次北約峰會令埃爾多安成功展示其與特朗普的特殊關係，亦為近年陷入低潮的美土關係帶來久違暖意。不過，在軍售、制裁及國會阻力等問題仍未解決下，兩國關係究竟是迎來真正轉折，還是僅屬峰會期間的外交蜜月，仍有待時間驗證。