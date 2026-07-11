波音客機疑引擎甩零件擊碎窗户　塞國男被吸出機外險喪命

一架由愛爾蘭廉價航空瑞安航空（Ryanair）執飛、從希臘塞薩洛尼基（Thessaloníki）飛往德國梅明根（Memmingen）的波音737客機，10日起飛後不久驚傳飛安事故。機上一扇乘客窗戶疑似因引擎故障脫落，造成客艙瞬間失壓，一名坐在窗邊的61歲塞爾維亞籍男乘客一度被強大氣流吸出窗外，所幸在妻子及其他乘客合力搶救下，成功將他拉回機艙，飛機也緊急折返迫降，未釀成更大悲劇。

根據目擊乘客描述，飛機升空至約2萬英呎高度時，機艙內突然傳出如輪胎爆裂般的巨大聲響，隨即發生失壓，氧氣面罩立即掉落，艙內瀰漫刺鼻氣味，乘客一片驚慌。有人表示，當時坐在窗邊的男子頭部和肩膀已被吸出機外，幸好他全程繫着安全帶，才沒有整個人被捲出機外。