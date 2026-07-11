波音客機疑引擎甩零件擊碎窗户　塞國男被吸出機外險喪命

一架由愛爾蘭廉價航空瑞安航空（Ryanair）執飛、從希臘塞薩洛尼基（Thessaloníki）飛往德國梅明根（Memmingen）的波音737客機，10日起飛後不久驚傳飛安事故。機上一扇乘客窗戶疑似因引擎故障脫落，造成客艙瞬間失壓，一名坐在窗邊的61歲塞爾維亞籍男乘客一度被強大氣流吸出窗外，所幸在妻子及其他乘客合力搶救下，成功將他拉回機艙，飛機也緊急折返迫降，未釀成更大悲劇。
根據目擊乘客描述，飛機升空至約2萬英呎高度時，機艙內突然傳出如輪胎爆裂般的巨大聲響，隨即發生失壓，氧氣面罩立即掉落，艙內瀰漫刺鼻氣味，乘客一片驚慌。有人表示，當時坐在窗邊的男子頭部和肩膀已被吸出機外，幸好他全程繫着安全帶，才沒有整個人被捲出機外。
幸好全程繫着安全帶
報道指出，男子的妻子第一時間緊緊抓住丈夫雙腿，持續約5分鐘，其他乘客也趕緊上前協助，眾人合力才將他拉回機艙。男子事後因擦傷等傷勢被送往希臘醫院治療，所幸沒有生命危險。
初步調查顯示，事故可能與飛機引擎發生非包覆式故障（uncontained engine failure）有關，疑似引擎零件飛散後擊中機身窗戶，導致窗戶脫落並造成客艙失壓。不過，確切事故原因仍有待調查單位進一步釐清。
2018年發生同類致命事故
瑞安航空證實，涉事航班起飛後不久因一扇乘客窗戶於飛行途中脫落而返航，飛機最終安全降落塞薩洛尼基機場，所有乘客返回航廈，其中一名乘客接受醫療協助，航空公司隨後安排替代班機載送旅客前往德國目的地。
美國聯邦航空總署（FAA）已確認涉事機型為波音737 NG系列，波音公司表示，正配合相關單位調查事故，釐清引擎故障及窗戶脫落原因。事件也讓外界再度聯想到2018年美國西南航空波音737客機引擎爆裂事故，當時同樣因飛散碎片擊破機窗，造成一名乘客喪生。
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