波音客機爆窗 男乘客險吸出機外 妻子憶拼命救夫一刻「要死一齊死」萬民動容

瑞安航空（Ryanair）一架由希臘飛往德國的波音737-800客機日前發生驚險事故，飛行期間懷疑有引擎部件飛脫並擊碎機窗，一名坐在窗邊的男乘客一度被強大氣流吸出機外，命懸一線，其妻子死命抓住其雙腿約5分鐘，最終在其他乘客協助下將丈夫拉回機艙，事件惹起國際關注。男乘客妻子事後接受訪問憶述生死一刻，坦言當時腦海只有一個念頭：「如果我們要死，我們就一起死（If we die, we die together）。」 涉事航班為波音737-800客機執飛的FR1879航班，原定由希臘塞薩洛尼基（Thessaloniki）飛往德國梅明根（Memmingen）。事故於上周五發生後，航機被迫折返起飛機場並緊急降落。

據乘客描述，飛機起飛後不久傳出巨大爆炸聲，其後發現客機窗戶碎裂。當時坐在窗邊的卡羅維奇(Ljubiša Karović)被強大氣流吸向破損窗口，身體一度被吸出機外，懸掛於約2萬呎高空，情況極度危急。其妻子斯韋特拉娜(Svetlana)見狀大驚，連忙抓住丈夫雙腿，約5分鐘後卡羅維奇終在其他乘客協助下被拉回機艙，拾回一命。

「如果要死，我們就一起死」 斯韋特拉娜事發接受訪問時憶述，「當時好像是引擎的一部分脫落，撞上我丈夫盧比沙所坐位置旁邊的窗戶」，「我立即抓住他的雙腿。我當時想：『如果要死，我們就一起死』。那真的太可怕了。」 她並稱︰「有些人過來幫助我，我記得有一名男士和一名女士。那名男士幫了我很多，也幫了丈夫和我。」她並表示，希望有機會能親自向協助救人的乘客致謝。據稱，卡羅維奇目前仍然留院，因傷勢關係暫時無法說話。他除了嚴重休克外，手部亦受重傷，身上並有多處灼傷。

「幸好他沒有解開安全帶」 另一名乘客向《Informer》表示：「幸好他沒有解開安全帶。他的妻子整整5分鐘都抓著他的雙腿，直到其他乘客跑過來幫忙，才成功把他拉回機艙內。」另有目擊者向希臘廣播公司ERT表示，當時男子「頭部和肩膀都吸出了破損的窗戶」。 瑞安航空發言人向英媒表示，涉事航班於起飛後不久，因一扇窗戶在飛行途中脫落，而須抑返，指飛機正常降落，乘客返回客運大樓，一名乘客要求並獲得塞薩洛尼基地面醫療協助；其稱公司為減少延誤，已安排替代航機接載乘客前往梅明根，新航班於當地時間上午9時53分由塞薩洛尼基起飛。

網民大讚妻子奮身救夫︰他娶對人了！ 事件引起網民關注，不少人為斯韋特拉娜力救丈夫感動，指她是個「多麼棒的人生伴侶啊！」、「她是個值得珍惜的人」、「他娶對人了」；也有人認為「我也會本能地抓住我丈夫，我相信我們很多人都會這麼做」，質疑為何其他人要5分鐘後才出手幫忙；也有人認為航空公司的回應太冷淡，好像把事件說成一般的航班延誤。 客機狀況片段︰