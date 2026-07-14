有助預防認知障礙症 日本醫生：4食物具修復受損腦部功效

日本醫生推介4種日常食物有助預防認知障礙症。英國牛津大學前醫學研究員、以研究「糖與大腦」聞名的下村健壽指出，世上沒有「吃了就絕對不會失智」的萬靈丹，但日常飲食吸取「膳食纖維」將有助降低認知障礙症風險。他指出，水溶性膳食纖維更是特別有益，並點名可食海帶、昆布、黃豆和蒟蒻這4種尋常食物「補腦」。

預防認知障礙症｜與腸道環境有關

日本傳媒引述下村健壽著作稱，國外流行病學研究發現，膳食纖維攝取量較低的人，患上認知障礙症，包括阿茲海默症(Alzheimer's disease)的風險較高。報道指，雖然相關機制目前仍在研究中，但其中一項重要原因，被認為與腸道環境有關。他解釋，當膳食纖維經腸道細菌發酵後，會產生丁酸等短鏈脂肪酸，這些物質可進入大腦，並促進負責記憶的海馬體神經細胞再生，因此有望幫助修復因認知障礙症受損的腦部功能。