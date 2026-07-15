美國海洋生物學家赴菲遭槍手入屋槍殺　原定9月退休

美國一名海洋生物學家卡本特（Kent Carpenter）傳出在菲律賓遭到槍殺，數名蒙面男子持槍闖入住家行兇，卡本特頭部中槍當場身亡。

女伴受傷送醫

據美國警方表示，73歲的卡本特和他的菲律賓籍女伴12日晚間在住所遭人開槍射殺，卡本特頭部中槍當場身亡，他的女伴受傷送醫治療，傷勢不明。

菲律賓國家警察發言人表示，有兩名男子搶走了一部手提電腦、數額不明的現金和一個背包後逃離現場。調查人員正在努力查明殺人動機並確認槍手身份。美國駐馬尼拉大使館尚未對此事作出回應。