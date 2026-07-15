美國海洋生物學家赴菲遭槍手入屋槍殺　原定9月退休

美國一名海洋生物學家卡本特（Kent Carpenter）傳出在菲律賓遭到槍殺，數名蒙面男子持槍闖入住家行兇，卡本特頭部中槍當場身亡。
女伴受傷送醫
據美國警方表示，73歲的卡本特和他的菲律賓籍女伴12日晚間在住所遭人開槍射殺，卡本特頭部中槍當場身亡，他的女伴受傷送醫治療，傷勢不明。
菲律賓國家警察發言人表示，有兩名男子搶走了一部手提電腦、數額不明的現金和一個背包後逃離現場。調查人員正在努力查明殺人動機並確認槍手身份。美國駐馬尼拉大使館尚未對此事作出回應。
96年起任教老道明大學
卡本特自1996年起一直在美國維吉尼亞州諾福克市的老道明大學（Old Dominion University）擔任生物科學教授。老道明大學表示，卡本特當時正在菲律賓進行長期研究任務，並計劃於9月退休。
菲律賓多家環境和生物多樣性中心對卡本特的去世表示哀悼。西利曼大學表示，卡本特是一位傑出的科學家，自1976年以來一直與該大學合作進行海洋研究工作：「卡本特博士作出了開創性的貢獻，改變了全球對菲律賓海洋生物多樣性的認識，我們對他數十年來為大學做出的學術貢獻和服務深表感激。」
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