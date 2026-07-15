英國氣候與上世紀截然不同 高溫及日照時數皆破紀錄 馬莎歐洲之星增耐熱設備

英國6月下旬天氣炎熱，倫敦海德公園每年夏季舉辦的露天音樂會，民眾用小型電風扇或搖摺扇降溫。(資料圖片)

英國氣象局(Met Office)周三(15日)發表報告指出，與上世紀典型的英國天氣相比，現在英國的氣候已截然不同：氣溫持續上升，且極端氣候事件頻繁發生。

英國氣象局表示，根據觀察到的證據，若以一般預期的最熱及最冷天氣來看，現在的「正常」氣候與20世紀大部分時間相比，已產生重大轉變。

氣候變化｜去年是英國 有紀錄以來最溫暖、陽光最充足時期

例如2025年，英國春夏兩季合計的平均最高溫上升攝氏2.1度，總日照時數達到1991至2020年平均值的125%，是有紀錄以來最溫暖、陽光最充足的時期。