英國氣候與上世紀截然不同 高溫及日照時數皆破紀錄 馬莎歐洲之星增耐熱設備

英國氣象局(Met Office)周三(15日)發表報告指出，與上世紀典型的英國天氣相比，現在英國的氣候已截然不同：氣溫持續上升，且極端氣候事件頻繁發生。
英國氣象局表示，根據觀察到的證據，若以一般預期的最熱及最冷天氣來看，現在的「正常」氣候與20世紀大部分時間相比，已產生重大轉變。
氣候變化｜去年是英國有紀錄以來最溫暖、陽光最充足時期
例如2025年，英國春夏兩季合計的平均最高溫上升攝氏2.1度，總日照時數達到1991至2020年平均值的125%，是有紀錄以來最溫暖、陽光最充足的時期。
英國海岸也同樣出現變化。周邊水域在2025年經歷長達297天海洋熱浪，不僅創下自1982年以來的最高紀錄，也遠超2023年創下的178天紀錄。此外，除了這些年度紀錄，從1980年代起，英國氣候每十年約升溫攝氏0.25度。
氣候變化｜歐洲之星列車空調系統升級
這份報告的領銜作者、英國氣象局氣候科學家肯登(Mike Kendon)指出：「我們許多的基建、住房、農業、醫療體系等都是基於過去的氣候情況而設計。近期持續觀測的情況顯示，那樣的氣候已不存在。」
英國部分企業已注意到這個情況。馬莎百貨(Marks & Spencer)近日宣布投資於可耐攝氏45度高溫的設備。歐洲之星也將對跨英倫海峽高速列車的空調系統進行升級，使耐熱能力從現在的攝氏45度提升至55度。