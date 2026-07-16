德國高鐵廁紙用完 車長停車跑到超市買廁紙 網民致敬「解決問題的人」 讚他是「真英雄」(有片)

德國一列ICE高鐵列車早前因廁所廁紙用完，車長臨時決定在漢堡停車，親自跑到附近超市買回3大包廁紙。影片在社交網曝光即引發熱議，網民紛紛大讚車長是「真英雄」，並向解決問題的前線車務人員致敬。
德媒報道事發於上周末，一列編號ICE 2075的高速列車由旅遊勝地敘爾特島(Sylt)前往柏林途中，車上廁所的廁紙全部用完。為避免乘客陷入窘境，車長決定讓列車臨時停在漢堡貝格多夫站，下車前往附近超市買廁紙。
從IG流傳的影片可見顯示，車長拿著3大包廁紙從隧道快步跑回月台上車，列車再開動。
德國鐵路公司(Deutsche Bahn)發言人表示，由於當日有車務員臨時請假，列車出發前未完成整備，因此廁紙等車上物品未及時補充。
德鐵指，車長墊支購買廁紙的費用，將由公司全數支付，日後將加強抽查列車上的用品，以免同類事件再發生。
當日拍片的乘客將這位列車車長封為「本月最佳員工」。不少網民附和，紛紛讚揚車長是「真正的英雄」、「值得敬佩的人」，又呼籲德鐵給他加薪。
也有網民趁機替前線車務員發聲，指出他們對許多問題沒有決定權，但總是在有限條件下努力解決問題，工作態度值得肯定。
報道指，涉事的ICE高鐵列車最後延誤約45分鐘抵達柏林，不少網民稱，若是為了讓全車乘客都有廁紙用，這樣的誤點情有可原。
拍片的乘客指出，「一個組織的運作不能只靠手冊和既定流程，更重要的是有人願意主動承擔責任，找出務實的解決辦法，而不是躲在職責分工背後」，並向車長及前線車務員致謝，感謝他們憑藉投入、應變能力和耐心，讓旅客即使遇到突發情況，仍能順利完成旅程，「今天，我想把敬意獻給那些解決問題的人」。
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Die Fahrt mit dem ICE 2075 von Westerland wurde außerplanmäßig in Hamburg-Bergedorf gestoppt - weil der Zugchef ihn hat anhalten lassen um Klopapier kaufen zu gehen.— Michael 🇩🇪 (@Bundeskanz50246) July 15, 2026
Er ist aber aus meiner Sicht ein Held, weil der DB das Toilettenpapier ausgegangen war. Der Zugchef erklärte, der… pic.twitter.com/pGiIi9dFCI