德國高鐵廁紙用完 車長停車跑到超市買廁紙 網民致敬「解決問題的人」 讚他是「真英雄」(有片)

德國一列ICE高鐵列車早前因廁所廁紙用完，車長臨時決定在漢堡停車，親自跑到附近超市買回3大包廁紙。影片在社交網曝光即引發熱議，網民紛紛大讚車長是「真英雄」，並向解決問題的前線車務人員致敬。

德媒報道事發於上周末，一列編號ICE 2075的高速列車由旅遊勝地敘爾特島(Sylt)前往柏林途中，車上廁所的廁紙全部用完。為避免乘客陷入窘境，車長決定讓列車臨時停在漢堡貝格多夫站，下車前往附近超市買廁紙。

從IG流傳的影片可見顯示，車長拿著3大包廁紙從隧道快步跑回月台上車，列車再開動。