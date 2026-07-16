日本奈良女童遭同學連環欺凌 班主任僅寫「加油」冷回應 女童告校方未盡責處理

班主任僅在女童筆記畫上「花丸」(批閱文章時給予學生肯定的標記)，並寫下「You can do it！加油！」，便把筆記交還女童。(互聯網)

日本奈良市一名遭受校園欺凌的小學女生及其父母，不滿校方和教育委員會未妥善處理欺凌事件，遂向奈良市提出訴訟，要求支付約250萬日圓(約12萬港元)精神慰撫金。奈良地方法院周四(16日)裁定，涉及的班主任未有違反職務上的法定義務，駁回原告請求。

日本放送協會、讀賣電視台等報道，該名女童於2022年2月遭同班同學踢傷，約4個月後，她在交給班主任的筆記中寫下「很難過、很痛苦」、「我是不是死了比較好」等內容。然而，班主任僅在筆記畫上「花丸」(批閱文章時給予學生肯定的標記)，並寫下「You can do it！加油！」，便把筆記交還女童。