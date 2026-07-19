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國際
出版：2026-Jul-19 12:38
更新：2026-Jul-19 12:38

Coupang仁川倉庫大火 南韓發布消防動員令

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Coupang仁川倉庫大火 南韓發布消防動員令（網上圖片）

Coupang仁川倉庫大火 南韓發布消防動員令（網上圖片）

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南韓消防廳表示，昨日（7月18日）下午3點15分電商平台Coupang（酷澎）在仁川市西區石南洞物流倉庫火災，啟動國家消防動員令。此項措施通常用於重大災害，當地方消防單位判斷人力與設備不足以應對，由消防廳長統一調度全國消防力量支援。

火災於昨日上午6點54分左右發生，地點為仁川西區石南洞的酷澎第32物流中心6樓。起火後，物流中心內包括員工在內共121人自行疏散，目前暫無人員傷亡通報。

消防單位接獲報案後迅速展開救援行動，並於上午9時15分發布第一階段應變命令；隨後在下午12時25分因火勢持續擴大，將應變等級提升至第二階段。不過，由於物流中心內存放大量生活用品，可燃物集中，加上現場濃煙瀰漫、能見度低，增加消防人員搶救難度。火災發生超過8小時後仍未完全撲滅，火勢控制工作持續進行。

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Coupang仁川市西區石南洞物流倉庫火災，令南韓啟動國家消防動員令 火災發生在仁川西區石南洞的酷澎第32物流中心6樓

為加強滅火力量，消防廳依據國家消防動員令，從首爾、京畿道、忠清北道、忠清南道及江原道等5個地區調派支援設備，包括4輛高空雲梯車、13輛水罐消防車、1台無人消防機械人及3輛恢復支援車，共計21部消防設備投入現場救援。

南韓消防廳指出，目前將優先投入所有可動用消防資源，全力壓制火勢，並同步確保第一線消防人員安全，避免因長時間救災造成額外傷害。由於物流倉庫通常存放大量商品，火災發生後容易因可燃物堆積造成延燒，相關單位也將進一步調查起火原因及事故責任。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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