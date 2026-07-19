俄烏戰爭︱烏軍轟炸俄兩大供應無人機零件倉庫　釀8死逾60傷

俄烏戰爭戰火持續延燒，烏克蘭7月18日發動大規模遠程無人機攻擊，擊中坦波夫州（Tambov）與莫斯科州（Moscow）兩座大型物流中心，造成至少8人死亡、超過60人受傷。
根據俄羅斯地方官員說法，其中7名死者是在坦波夫州科托夫斯克（Kotovsk）一間物流配送中心工作時遇襲身亡；另一名死者則來自莫斯科州埃列克特羅斯塔爾（Elektrostal）的另一座物流中心。
烏克蘭指物流中心供應被制裁無人機零件
俄方指出，坦波夫州另有25人受傷，其中7人傷勢嚴重；莫斯科州則有37人受傷，8人重傷。報道表示，被攻擊的兩座設施均屬於俄羅斯大型電商「Wildberries」，烏克蘭則表示，這些物流中心實際上被俄方用於供應被制裁零件，協助生產無人機及導航設備，因此屬於合法軍事目標。
烏克蘭總統澤連斯基Volodymyr Zelenskyy）證實此次攻擊，根據雙方公布的畫面，大量濃煙直竄天際。除了物流中心外，澤連斯基表示，烏軍當天也成功打擊一座石油設施，以及位於亞速海（Sea of Azov）的其他目標，持續削弱俄軍後勤與能源補給能力。
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Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026