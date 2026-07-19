熱門搜尋:
2026世界盃 禁煙 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jul-19 13:47
更新：2026-Jul-19 13:47

俄烏戰爭︱烏軍轟炸俄兩大供應無人機零件倉庫　釀8死逾60傷

分享：
位於莫斯科州埃列克特羅斯塔爾的倉庫被擊中，冒出滾滾濃煙。（圖／路透社）

位於莫斯科州埃列克特羅斯塔爾的倉庫被擊中，冒出滾滾濃煙。（圖／路透社）

adblk4

俄烏戰爭戰火持續延燒，烏克蘭7月18日發動大規模遠程無人機攻擊，擊中坦波夫州（Tambov）與莫斯科州（Moscow）兩座大型物流中心，造成至少8人死亡、超過60人受傷。

根據俄羅斯地方官員說法，其中7名死者是在坦波夫州科托夫斯克（Kotovsk）一間物流配送中心工作時遇襲身亡；另一名死者則來自莫斯科州埃列克特羅斯塔爾（Elektrostal）的另一座物流中心。

俄烏戰爭︱烏軍轟炸俄兩大供應無人機零件倉庫，圖為莫斯科埃列克特羅斯塔利被襲畫面 俄烏戰爭︱烏軍轟炸俄兩大供應無人機零件倉庫，圖為莫斯科埃列克特羅斯塔利被襲畫面 俄烏戰爭︱烏軍轟炸俄兩大供應無人機零件倉庫，圖為莫斯科埃列克特羅斯塔利被襲畫面

烏克蘭指物流中心供應被制裁無人機零件

俄方指出，坦波夫州另有25人受傷，其中7人傷勢嚴重；莫斯科州則有37人受傷，8人重傷。報道表示，被攻擊的兩座設施均屬於俄羅斯大型電商「Wildberries」，烏克蘭則表示，這些物流中心實際上被俄方用於供應被制裁零件，協助生產無人機及導航設備，因此屬於合法軍事目標。

烏克蘭總統澤連斯基Volodymyr Zelenskyy）證實此次攻擊，根據雙方公布的畫面，大量濃煙直竄天際。除了物流中心外，澤連斯基表示，烏軍當天也成功打擊一座石油設施，以及位於亞速海（Sea of Azov）的其他目標，持續削弱俄軍後勤與能源補給能力。

adblk5

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務