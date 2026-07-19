疑遭丈夫操控淪性工具 女子年半被迫與逾百陌生男性交 竟無人被起訴

英國發生一宗令人髮指的懷疑家暴案，威爾斯一名三十多歲女子奧格雷迪(Ruth O’Grady)指控前夫以控制及施壓手段，迫她加入「換偶網站」，令她在約18個月內與超過100名陌生男子發生性行為。她最終決定報警，警方曾拘捕前夫調查，但最終未提控。 慫恿妻子參加「換偶網站」 奧格雷迪向英國廣播公司BBC Sounds播客節目講述經歷。她表示，丈夫克里斯(Chris)經常透過換偶網站招攬男子見面，甚至開車在北威爾斯四處遊走，「我們會開車四處走、跟男人見面，我就在後座提供性服務。我根本不想這樣做，也不想加入那個網站。」

奧格雷迪2008年、21歲時認識克里斯，兩人其後結婚並移居伯明翰。她指丈夫逐漸表現出控制慾，包括反對她參與自己嚮往的表演行業、又批評她的衣著及髮型。她形容對方會「以關愛作獎勵，以憤怒作懲罰」，「若我做他想要的事，他會給我關注、親暱和善意；苔我拒絕，他會懲罰我。這很像訓練動物。」 患嚴重抑鬱後更依賴丈夫 2017年，奧格雷迪因婚姻不快及其當時任職的教師工作壓力，導致精神崩潰，服藥配酒後自殘，被送院後確診嚴重抑鬱及精神病。醫生認定她不適合工作，她與克里斯搬回北威爾斯生活，並由身為全職登記照顧者的克里斯照顧。她說，自己因失業及患病感到內疚，在對方多年遊說下，最終於2021年、33歲時加入FabSwingers網站。

奧格雷迪稱，她曾一天跟4人發生關係，地點包括寓所、停車場、路邊停車位等，18個月內性交對象逾百人，「克里斯會觀看，或者留在屋內。有時甚至不在場」；若她單獨赴約，須拍片傳給丈夫。 曾感染性病及意外懷孕 奧格雷迪曾感染性病及意外懷孕，須接受人工流產。她表示，流產期間非常痛苦，但克里斯仍叫她跟別人發生關係，「那一刻我意識到，他根本不在乎我的身體和痛苦。」她曾多次向丈夫表明不願再繼續，但對方持續施壓及發脾氣，令她只能順從。

警方認為證據不足 直至2023年2月，她終於報警，獲安排入住安全住所及接受輔導。警方其後以涉嫌「強制控制」(coercive control)拘捕克里斯，惟檢視兩人WhatsApp紀錄後，認為部分訊息顯示奧格雷迪曾表現得對換偶活動相當熱衷，因此證據不足，最終未有提出起訴。如今奧格雷迪決定公開身份發聲，BBC曾就相關指控向克里斯查詢，但對方未有回應。FabSwingers表示，任何涉嫌非自願性行為的舉報均會被視為高風險個案處理，並在有需要時配合警方調查。