日本奈良鹿數量創新高 疑遊客過度餵食所致 但一個原因料明年起轉為下跌

在日本奈良公園聚居的「奈良鹿」數量最近創新高，疑因遊客過度餵食所致。(資料圖片)

《讀賣新聞》等報道，「奈良鹿」是日本天然紀念物，由奈良鹿愛護會負責保護。該組織上周初目測調查奈良鹿的數量，並於上周四(16日)發布統計，奈良市奈良公園的「奈良鹿」去年起增加222隻，增至1,687隻，估計遊客等過度餵食是鹿群增加的原因之一。但因幼鹿數量減少，且自去年7月以來死亡的鹿隻增加，預計明年起鹿隻數量將轉為下降。

在日本奈良公園聚居的「奈良鹿」數量最近創新高，疑因遊客過度餵食所致。對於部分鹿隻疑越過山嶺從奈良走到大阪，大阪府知事表示，將研究設立機制，希望盡量不要撲殺外來的鹿隻。

關於鹿隻數量創新高，奈良鹿愛護會副會長中西康博分析，奈良公園內鹿群過於密集，母鹿可能因此減少生產，以自然方式調節族群數量。他也指出，若餵食鹿仙貝以外的食物，將打亂自然法則，呼籲民眾不要給鹿隻餵食其他食物。

去年7月到今年6月，198隻鹿死亡個案當中，成年鹿及幼鹿死亡的數量都比去年多，自然死亡等原因有126宗，為最多，死於交通事故47宗，排第二。

奈良鹿｜大阪將研究機制處理「入侵」的奈良鹿

當局調查後發現，早前在大阪市出沒的鹿隻，與「奈良鹿」的DNA吻合。大阪府知事吉村洋文上周五(17日)表示，將研究相關機制來處理奈良鹿誤闖大阪的問題，希望盡量不要撲殺鹿隻。

吉村洋文預計，之後也會有鹿隻從奈良越過生駒山進入大阪，而目前是否捕捉或驅逐，是由發現鹿的地方行政部門自行判斷。他指出，鹿隻有可能遇上交通事故，或傷及民眾，因此事先制定法規並迅速應對，十分重要。

奈良縣知事山下真3月曾表示，鹿隻只要離開奈良市特定活動範圍，就不再是受保護的國家天然紀念物，且因為沒有先例，沒辦法把鹿隻帶回奈良安置。換言之，即使鹿群確實從奈良走到大阪，但在大阪被捕獲後，不允許帶回奈良放生。