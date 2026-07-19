日本電玩SEGA世嘉第二間中國門市北京開幕 IP人氣不受中日關係影響

日本知名電玩品牌SEGA世嘉周六(18日)在北京開設第二間中國門市。日媒報道，中日關係雖然轉冷，但日本的IP人氣不減，中國已成為日本遊戲和娛樂企業的重要市場，紛紛開設新店，皆因日本IP周邊商品消費持續增加。

中日關係｜中國情緒消費十分活躍

共同社中文網周日(19日)報道，北京是繼上海之後，SEGA世嘉在中國開設的第二間常設店。周六開店前就有逾名粉絲在門外排隊，等候購買熱門遊戲的周邊商品。

報道指出，在中國，「追求治癒和滿足感的『情緒消費』十分活躍」，周邊商品市場據報到2025年已達2,000億元人民幣(下同)規模。