日本電玩SEGA世嘉第二間中國門市北京開幕 IP人氣不受中日關係影響

日本知名電玩品牌SEGA世嘉周六(18日)在北京開設第二間中國門市。日媒報道，中日關係雖然轉冷，但日本的IP人氣不減，中國已成為日本遊戲和娛樂企業的重要市場，紛紛開設新店，皆因日本IP周邊商品消費持續增加。
中日關係｜中國情緒消費十分活躍
共同社中文網周日(19日)報道，北京是繼上海之後，SEGA世嘉在中國開設的第二間常設店。周六開店前就有逾名粉絲在門外排隊，等候購買熱門遊戲的周邊商品。
報道指出，在中國，「追求治癒和滿足感的『情緒消費』十分活躍」，周邊商品市場據報到2025年已達2,000億元人民幣(下同)規模。
中日關係｜中國情緒經濟市場規模持續擴大
另據中國百度網報道，有報告顯示，中國情緒經濟市場規模自2022年的1.6萬億元增至2023年的1.9萬億元，2024年達2.3萬億元，2025年達2.7萬億元，預計2029年將突破4.5萬億元。
共同社報道，在遊戲大廠中，除了SEGA世嘉，日本SQUARE ENIX今年亦已在中國開設新店，各企業正透過增加與消費者的接觸，以提升品牌影響力。
日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」的不當言論後，中日關係急速轉冷，兩國政治、經濟、文化各領域交流受到嚴重影響，但數據顯示，日本電玩IP周邊商品消費方面暫未受到顯著影響。