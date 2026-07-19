泰七旬富婆遭員工詐騙破產 為救逾1700流浪貓狗 黯然變賣黃金佛牌框(有片)

76歲的泰國「流浪動物天使」蒂姆曾經坐擁數億泰銖身家，現在卻為了維持收容所運作，被迫變賣身上僅存的黃金。她近日將珍藏多年的黃金佛牌框送到珠寶店熔掉變賣，套現12萬2,938泰銖(約2.8萬港元)，用來照顧收容所裡1,700多隻流浪貓狗。 泰媒報道，珠寶店老闆那莫在TikTok上傳影片，曝光蒂姆帶著兒子從沙拉武里府紅溪鎮前往店內出售黃金佛牌框的過程。蒂姆原本拿這面黃金框去當鋪抵押，但因無力支付利息，贖回後被迫變賣。 蒂姆表示，她的收容所目前仍照顧逾1,700隻流浪狗，之前更有過逾2,000隻，每月單是飼料、醫療、結紮及請人照顧等費用，就高達60萬至70萬泰銖(約14萬至16.3萬港元)。現在她已沒有足夠資金支撐收容所的開支，只能變賣貴重物品來套現支付。

令人驚訝的是，蒂姆過去曾是身家達數億泰銖的企業家。她與丈夫曾經營兩間預拌混凝土公司，旗下有280輛混凝土攪拌車，每月營業額逾2,000萬泰銖(約466.6萬港元)。當年，她長期投身流浪動物救援工作，每月支付約120萬泰銖(約27.9萬港元)用於照顧流浪貓狗，包括醫療和結紮費用等。 蒂姆2003年起收養流浪動物，至今逾20年。過去生活富裕，她從未想過有一天會陷入經濟困難。人生逆轉出現於數年前，當年員工聯手侵吞公司資產，原本龐大的事業在短短5年間崩潰。蒂姆表示，公司的混凝土車被偷偷變賣，最後只剩下車輛擁有權文件，已沒有實際資產。她雖已報警並提出法律訴訟，事隔多年，涉案人士仍未逍遙法外。

蒂姆過去收藏的珍貴佛牌也被迫變賣，其中一尊價值300萬泰銖(約70萬港元)的「瓦拉康崇迪」佛牌已賣給佛牌專家。這次出售的黃金框，過去就是用來裝載這珍貴佛牌。 蒂姆表示，現在反璞歸真，平日茹素，也沒有太多物欲，最大的壓力來自收容所裡的貓狗，「我自己能撐下去，但牠們沒辦法自己找食物」，若放棄照顧，牠們只有死路一條。 泰國王室每月提供10萬泰銖(約2.3萬港元)飼料費協助蒂姆的收容所，但距離每月60萬至70萬泰銖支出仍有很大距離。因此，她決定賣掉最後能換錢的黃金框。

收購黃金的那莫得知的蒂姆困境後，承諾協助處理她拖欠利息的當票，希望減輕她的負擔，讓她能把有限資金留給收容所。 不少網民看過那莫上傳的影片後留言表達關心。年屆76歲的蒂姆也忍不住落淚，感嘆自己一生都在幫助別人和照顧流浪動物，沒想到晚境淒涼，但她堅稱只要還有能力，都不會放棄等待救援的流浪動物。