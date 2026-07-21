波音777貨機降落時機尾刮地擦火花 目擊者驚呼（有片）

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，事故發生於辛辛那提／北肯塔基國際機場（Cincinnati/Northern Kentucky International Airport），這架編號264的卡利塔航空班機，當時從比利時布魯塞爾機場（Brussels Airport）飛抵美國，但嘗試降落時未能完成著陸，執行「重飛」（go-around）程序期間，飛機尾部擦過跑道，隨後重新升空。

飛機最終安全降落 無人受傷

FAA指出，飛機最終安全降落，機組人員沒有受傷。根據現場目擊者拍攝影片顯示，飛機接近跑道時，尾部突然接觸地面，伴隨大量火花從機尾噴出，飛機短暫滑行後重新拉升離開跑道。影片中，一名目擊者忍不住驚呼，「哇、哇、哇……天啊！」目睹驚險場面。

卡利塔航空營運總監Heath Nicholl表示，飛機完成降落後已被移離跑道，並送往檢查與評估。目前尚不清楚造成機尾擦地的具體原因，可能涉及降落角度、飛行操作或其他技術因素。FAA已宣布將對事件展開調查。