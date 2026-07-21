港人北海道自駕遊逆線交通意外　53歲女子證實不治(有片)

日本媒體報道，北海道富良野市在星期一（20日）發生交通意外，來自香港的一家四口疑在當地疑逆線撞向對面另一輛私家車。其中一名53歲香港女子死亡。
意外共6人需要送院
據報道指，事發在當地時間的星期一下午3時，一輛由香港家庭租用的私家車，在富良野市學田三區的38號國道，與對面線另一輛私家車相撞，兩車合共6人需要送院。北海道警察表示，香港家庭租用的私家車載有4人，司機是52歲的香港男子，另外一名53歲女子坐在副駕駛席，後座有2名十多歲的香港少女；而被撞的私家車上有2人，車上一對20多歲的日本男女分別重傷及輕傷。警方表示在意外發生時，香港男子駕駛的私家車逆線，撞向了對頭車，坐在副駕駛席的林姓（音譯）女子，在送院後證實死亡，警方正調查事發原因。
中國駐日大使館稱，近日日本接連發生涉中國公民嚴重交通事故。7月16日，北海道富良野市某鐵路道口發生一宗中國遊客自駕車同列車相撞事故，5名遊客受傷。本月20日，富良野市發生一宗兩車相撞事故，1名中國自駕遊客死亡，5人受傷。使館再次提醒在日本中國公民提高防範意識、注意交通安全，因日本鐵道路口較多，通過時如聽到警報器聲，切勿進入。正常通過時切勿在道口內停留。另日本車靠左行使，此點需重點關注，防止無意中進入逆向車道。