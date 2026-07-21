港人北海道自駕遊逆線交通意外　53歲女子證實不治(有片)

日本媒體報道，北海道富良野市在星期一（20日）發生交通意外，來自香港的一家四口疑在當地疑逆線撞向對面另一輛私家車。其中一名53歲香港女子死亡。

意外共6人需要送院

據報道指，事發在當地時間的星期一下午3時，一輛由香港家庭租用的私家車，在富良野市學田三區的38號國道，與對面線另一輛私家車相撞，兩車合共6人需要送院。北海道警察表示，香港家庭租用的私家車載有4人，司機是52歲的香港男子，另外一名53歲女子坐在副駕駛席，後座有2名十多歲的香港少女；而被撞的私家車上有2人，車上一對20多歲的日本男女分別重傷及輕傷。警方表示在意外發生時，香港男子駕駛的私家車逆線，撞向了對頭車，坐在副駕駛席的林姓（音譯）女子，在送院後證實死亡，警方正調查事發原因。