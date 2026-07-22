伊朗局勢｜美國料戰爭花費375億美元 防長爭取國會額外撥款

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）7月21日在美國參議院撥款委員會聽證會上表示，美國目前投入伊朗戰爭的成本已達約375億美元，較川普政府今年5月公布的290億美元預算增加約80億美元。赫格塞斯同時警告，美軍若無法獲得更多資金，武器彈藥庫存與軍事維持能力可能面臨壓力。

赫格塞斯當天與美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出席國會聽證，為高達1.5兆美元的國防預算需求辯護，其中近700億美元將用於因應伊朗戰爭相關支出。赫格塞斯表示，最新375億美元的估算已納入部分作戰及維護費用，並計算至今年9月底止的部分預期支出，但未進一步說明詳細項目。