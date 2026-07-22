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國際
出版：2026-Jul-22 12:05
更新：2026-Jul-22 12:05

伊朗局勢｜美國料戰爭花費375億美元 防長爭取國會額外撥款

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美國國防部長赫格塞斯。（圖／美聯社）

美國國防部長赫格塞斯。（圖／美聯社）

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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）7月21日在美國參議院撥款委員會聽證會上表示，美國目前投入伊朗戰爭的成本已達約375億美元，較川普政府今年5月公布的290億美元預算增加約80億美元。赫格塞斯同時警告，美軍若無法獲得更多資金，武器彈藥庫存與軍事維持能力可能面臨壓力。

赫格塞斯當天與美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出席國會聽證，為高達1.5兆美元的國防預算需求辯護，其中近700億美元將用於因應伊朗戰爭相關支出。赫格塞斯表示，最新375億美元的估算已納入部分作戰及維護費用，並計算至今年9月底止的部分預期支出，但未進一步說明詳細項目。

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這項數字引發國會議員對戰爭成本及政府財政透明度的質疑。民主黨籍參議員德賓（Dick Durbin）在聽證會上追問戰爭開支，赫格塞斯則確認，目前官方估算約為375億美元。

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穆迪估計最終達1500億美元

外界分析指出，若將戰爭對美國經濟造成的間接影響納入計算，實際成本可能遠高於五角大廈公布的數字。穆迪分析（Moody's Analytics）估計，受到能源價格增加等因素影響，戰爭可能讓美國國內經濟成本增加至1500億美元。

與此同時，美伊衝突持續升溫。根據報導，美國與伊朗之間自6月17日短暫停止攻擊的諒解安排上周宣告破裂，雙方再度恢復軍事行動。美國總統川普近日更揚言，伊朗可能必須為近期造成美軍人員傷亡的攻擊付出代價，並威脅考慮攻擊伊朗能源設施、橋樑，以及與核計劃相關的深層地下設施。

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赫格塞斯則表示，戰爭已對美國武器庫存造成壓力，美國需要增加資金，以擴大軍工生產線並加快高需求武器投入戰爭，包括固體火箭發動機、聯合直接攻擊彈藥（JDAM）、高超音速武器及反無人機系統等。

隨著戰事延續，美國政府持續向國會爭取額外軍事經費，但國會內部對戰爭策略、支出規模及長期軍事部署的質疑也日益升高。如何控制戰爭成本、補充武器庫存，以及避免衝突進一步擴大，將成為川普政府接下來面臨的重大政治與財政挑戰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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