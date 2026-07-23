《傻豹》主題曲色士風手離世　享年94歲(有片)

以次中音色士風演奏《傻豹》(Pink Panther)主題曲聞名的爵士樂手Plas Johnson於本月15日離世，享年94歲。Plas是專業色士風手之子，早年主攻跳躍藍調與節奏藍調(R&B)，之後成為廣受敬重的現場與錄音室伴奏樂手，曾與傳奇歌手影星Frank Sinatra、世紀爵士歌王Nat King Cole、爵士女伶Ella Fitzgerald及美國殿堂級女星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)等多位巨星合作。
「傻豹」最初在1963年的真人電影《傻豹》片頭中登場後大受歡迎，片中搭配的主題曲正是由Henry Mancini特別為Plas所創作，由Plas的色士風獨奏揭開序幕，隨後由全隊銅管樂器呼應襯托。
Plas曾慨嘆演奏作品經常沒酬勞亦沒署名
Plas出生於美國路易斯安那州，曾在熱門電視脫口秀《The Merv Griffin Show》的樂隊待了15年。Plas是洛杉磯錄音室樂手團體「The Wrecking Crew」成員，這個團體受唱片製作人與公司高層青睞，Plas亦憑藉靈活流暢的演奏風格廣受讚譽。不過，Plas在2008年一個有關「The Wrecking Crew」的紀錄片中提到，他演奏作品沒署名也未獲酬勞的情況並不少見，有時錄音室樂手的名字會被省略，以顧及台前樂團成員的自尊心。Plas說：「最糟的不是沒拿到熱銷百萬唱片的演出酬勞，而是連名字都沒被列上。然後他們再找幾個白人小夥子，安排他們巡迴演出，讓他們掛上樂團名號。」