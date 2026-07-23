《傻豹》主題曲色士風手離世　享年94歲(有片)

以次中音色士風演奏《傻豹》(Pink Panther)主題曲聞名的爵士樂手Plas Johnson於本月15日離世，享年94歲。Plas是專業色士風手之子，早年主攻跳躍藍調與節奏藍調(R&B)，之後成為廣受敬重的現場與錄音室伴奏樂手，曾與傳奇歌手影星Frank Sinatra、世紀爵士歌王Nat King Cole、爵士女伶Ella Fitzgerald及美國殿堂級女星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)等多位巨星合作。

「傻豹」最初在1963年的真人電影《傻豹》片頭中登場後大受歡迎，片中搭配的主題曲正是由Henry Mancini特別為Plas所創作，由Plas的色士風獨奏揭開序幕，隨後由全隊銅管樂器呼應襯托。